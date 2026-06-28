Alfaro: “Con humildad podemos competir contra todos”

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, habló en conferencia de prensa sobre el encuentro que la Albirroja sostendrá el lunes ante Alemania y reconoció de que “siendo de un nivel tal vez diferente a un montón de selecciones, pero nosotros sentimos con humildad que podemos competir contra todos”.

El técnico subrayó que desde que llegó al plantel guaraní le tocó construir desde la adversidad y que así consiguió resultados. “Nos tocó agarrar una selección que estaba devastada. Después de las derrotas de la Copa América no creo que haya alguien que pensaba que Paraguay iba a estar en la Copa del Mundo”, mencionó.

“No es el tiempo ideal para preparar un partido contra Alemania, pero confío mucho en el grupo”, aseveró. “Desde la adversidad nos ha tocado siempre construir y esta no es la excepción”, remarcó.

Alfaro respondió a Chilavert

Tras el empate conseguido con Australia, el exportero albirrojo José Luis Chilavert criticó a Gustavo Alfaro. En conferencia de prensa, el seleccionador de Paraguay respondió al exarquero.

“Me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado y que me diga ‘Gustavo, me gustaría hablar con Orlando (Gill)’. Como lo hizo Roque Santa Cruz el otro día con los delanteros”, declaró el seleccionador.

Gustavo Alfaro confesó que hace algunos años se cruzó en un estadio con José Luis Chilavert y que este le dijo que iba a tomar las riendas del fútbol paraguayo y que lo quería como entrenador.

Continuidad de Alfaro

Con relación a su continuidad en el banquillo albirrojo, Gustavo Alfaro manifestó que Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ya se lo había planteado, aunque el técnico prefirió esperar a los resultados que se puedan tener en el Mundial.

Reconoció que se siente muy bien como seleccionador de Paraguay, pero argumentó: “Quiero saber si Paraguay está preparado para un proceso. Obviamente que el resultado es lo importante, pero el proceso es lo que construye”.