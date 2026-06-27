Con la mirada puesta en Alemania

El plantel de la Selección Paraguaya dejó este día la ciudad de San José, California, para dirigirse a Boston, donde en dos días más disputará su encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

La Albirroja igualó con Australia sin goles y sumó cuatro puntos para colocarse como tercera del Grupo D. La paridad registrada en el choque de Cabo Verde-Arabia Saudita confirmó la clasificación guaraní.

Como en su último Mundial, Paraguay volvió a pasar la fase de grupos aunque desde esta edición se sumó una ronda más camino a la gran final del certamen. El compromiso frente a Alemania será el lunes 29 de junio a las 17:30, en el Estadio Boston.