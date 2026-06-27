27 jun. 2026
Selección Paraguaya

Con la mirada puesta en Alemania

La Selección Paraguaya se trasladó este sábado a Boston donde el lunes tendrá que jugar con Alemania, por el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Junio 27, 2026 06:58 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Gómez

Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya.

Foto: Gentileza - Paraguay

El plantel de la Selección Paraguaya dejó este día la ciudad de San José, California, para dirigirse a Boston, donde en dos días más disputará su encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

La Albirroja igualó con Australia sin goles y sumó cuatro puntos para colocarse como tercera del Grupo D. La paridad registrada en el choque de Cabo Verde-Arabia Saudita confirmó la clasificación guaraní.

Como en su último Mundial, Paraguay volvió a pasar la fase de grupos aunque desde esta edición se sumó una ronda más camino a la gran final del certamen. El compromiso frente a Alemania será el lunes 29 de junio a las 17:30, en el Estadio Boston.

Mundial FIFA 2026 Paraguay Selección Paraguaya Albirroja Alemania
Redacción D10
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