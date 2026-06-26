¿Qué tiene que pasar hoy para que Paraguay se clasifique?

Paraguay igualó 0-0 con Australia y ambas selecciones llegaron a cuatro puntos; no obstante, el elenco sudamericano quedó tercero por un peor saldo de gol. De igual manera, la Albirroja tiene muchas chances de avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Y lo puede hacer hoy mismo sin necesitar de resultados muy improbables.

Recordemos que, de 12 terceros, los mejores ocho clasifican y, en consecuencia, cuatro no pasan a dieciseisavos. Seis de esos grupos ya se definieron y, en ellos, tres terceros tienen cuatro unidades, como Paraguay, pero con mayor saldo de gol.

Para clasificar, la Albirroja necesita que cuatro selecciones queden por debajo en la tabla de terceros, una vez finalizada la fase de grupos. Dos ya están confirmados, Corea del Sur y Escocia, además del Grupo I, en el que la selección que quede tercera no alcanzará a nuestro seleccionado. Por lo tanto solo queda una más, que deberá confirmarse.

El Grupo I ya no afecta

Además, en el Grupo I su mejor tercero solo podrá llegar a 3 puntos. Dicho esto, solo falta que el tercero de un grupo más no avance para que la Albirroja ya tenga su lugar asegurado en la otra ronda del Mundial.

Si bien la jornada comienza a las 16:00 con los cotejos Noruega-Francia y Senegal-Irak del Grupo I, esto no le importa a la Selección Paraguaya ya que ambos equipos del segundo encuentro mencionado no tienen puntos.

Grupo H, la primera chance

Desde las 21:00 se comenzará a conocer la suerte del Grupo H con los duelos Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia Saudita. Aquí hay tres combinaciones de las que depende Paraguay para poder instalarse en la siguiente fase y debe darse solo una de ellas.

Para que se concrete la clasificación guaraní, Uruguay no le debe ganar a España. O también favorece que el otro juego acabe igualado o con un triunfo árabe por solo un gol de diferencia sobre los africanos.

El Grupo G, la otra oportunidad

Desde las 00:00 del sábado 27 de junio se definirá el Grupo G con los choques Egipto-Irán y Nueva Zelanda-Bélgica. Que no gane el elenco asiático será suficiente.

A Paraguay también le sirve que los oceánicos no sumen de a tres. Si los resultados registrados no son buenos para la Albirroja, aún queda otra jornada para estar pendientes de más compromisos.