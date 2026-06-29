29 jun. 2026
Selección Paraguaya

Muere Luis Gini Jara, mundialista en Suecia 58

El ex jugador de la Albirroja, mundialista en Suecia 1958, Luis Gini Jara, murió este lunes a los 91 años de edad.

Junio 29, 2026 11:04 a. m. • 
Por Redacción D10
509594347_10043151642404619_5056815987034972231_n.jpg

Luis Gini Jara, jugador que hizo historia con Paraguay.

Foto: Gentileza

En un día especial para el fútbol nacional, en el que la Albirroja se enfrenta a Alemania por la Copa del Mundo, se conoció la triste noticia del fallecimiento del ex jugador paraguayo Luis Gini Jara.

Como jugador se inició en el club 12 de Agosto de la ciudad de Piribebuy, luego pasó por Sol de América, Olimpia e incluso militando en el exterior en el equipo del The Strongest de la Primera División de Bolivia.

Gini Jara fue parte de la Selección Mundialista en Suecia 1958, Albirroja que marcó un hito al llegar al certamen tras clasificar por primera vez a través de sus méritos deportivos.

HISTORIA. Gini Jara también tiene un hecho muy particular dentro de su vida, al salvarse de la tragedia que sufrieron sus compañeros del The Strongest en 1969. El paraguayo se había lesionado y no pudo viajar con la delegación cuyo avión se estrelló, sin dejar sobrevivientes.

Selección Paraguaya Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gustavo Gómez
Selección Paraguaya
El mensaje del capitán: “Nada es imposible”
Gustavo Gómez colgó un mensaje en redes sociales destacando el esfuerzo hecho hasta ahora. El capitán de la Albirroja aseveró que “cuando un paraguayo cree, nada es imposible”.
Junio 27, 2026 04:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Jalal Jayed
Selección Paraguaya
Un marroquí dirigirá el Alemania-Paraguay
Todo está definido para el choque que Paraguay sostendrá con Alemania por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Un árbitro de Marruecos es el designado por la FIFA.
Junio 27, 2026 03:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay_67936076.jfif
Selección Paraguaya
¿Qué tiene que pasar hoy para que Paraguay se clasifique?
Después del empate de Paraguay con Australia, la Albirroja llegó a cuatro puntos y se quedó como tercera del Grupo D, pero con altas chances de avanzar. Mirá lo que hoy debe pasar para sellar la clasificación guaraní.
Junio 26, 2026 10:33 a. m.
 · 
Redacción D10
festejo paraguayo
Selección Paraguaya
Los hinchas paraguayos valoran el empate de la Albirroja
El empate sin goles entre Australia y Paraguay por la tercera fecha del grupo D de la Copa del Mundo alegró este viernes a los hinchas del país suramericano, que valoraron a la Albirroja y el probable avance de esta selección a la siguiente fase como una de las mejores terceras del torneo.
Junio 26, 2026 08:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026
Selección Paraguaya
Las marcas históricas que no pudo batir Paraguay por su empate ante Australia
Paraguay, que decepcionó frente a Australia al firmar un empate sin goles, no pudo quebrar dos marcas que tenía como objetivos.
Junio 26, 2026 02:18 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-26 at 1.34.46 AM.jpeg
Selección Paraguaya
Alfaro no quedó satisfecho con el resultado
El entrenador de la Albirroja reconoció que no consiguieron el resultado que esperaban.
Junio 26, 2026 02:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más