Muere Luis Gini Jara, mundialista en Suecia 58

En un día especial para el fútbol nacional, en el que la Albirroja se enfrenta a Alemania por la Copa del Mundo, se conoció la triste noticia del fallecimiento del ex jugador paraguayo Luis Gini Jara.

Como jugador se inició en el club 12 de Agosto de la ciudad de Piribebuy, luego pasó por Sol de América, Olimpia e incluso militando en el exterior en el equipo del The Strongest de la Primera División de Bolivia.

Gini Jara fue parte de la Selección Mundialista en Suecia 1958, Albirroja que marcó un hito al llegar al certamen tras clasificar por primera vez a través de sus méritos deportivos.

HISTORIA. Gini Jara también tiene un hecho muy particular dentro de su vida, al salvarse de la tragedia que sufrieron sus compañeros del The Strongest en 1969. El paraguayo se había lesionado y no pudo viajar con la delegación cuyo avión se estrelló, sin dejar sobrevivientes.