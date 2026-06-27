27 jun. 2026
Selección Paraguaya

El mensaje del capitán: “Nada es imposible”

Gustavo Gómez colgó un mensaje en redes sociales destacando el esfuerzo hecho hasta ahora. El capitán de la Albirroja aseveró que “cuando un paraguayo cree, nada es imposible”.

Junio 27, 2026 04:37 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Gómez

Gustavo Gómez exhorta a todo el pueblo paraguayo a apoyar.

Foto: Gentileza - Gustavo Gómez

Paraguay ya tiene rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. La Albirroja se medirá con Alemania por un lugar en octavos, el lunes 29 de junio y tras conocerse, el capitán albirrojo Gustavo Gómez compartió una publicación motivacional.

“Si miramos atrás, solo nosotros sabemos las dificultades que superamos a lo largo del camino. Fueron años duros, pero hoy estamos acá, peleando con el alma para dejar en lo más alto el nombre de nuestra patria”, comienza el mensaje del defensa guaraní.

“Volvimos para competir y vamos a pelear hasta el final. ¡Pusimos a Paraguay de pie ante los ojos del mundo!”, añade. El texto sigue: “Esto no termina acá. Para seguir elevando el nivel de nuestro fútbol en todos los sentidos, necesitamos de todos”.

Porque cuando un paraguayo cree, nada es imposible. ¡Juntos somos más fuertes!”, se lee en la parte final de la publicación de Gustavo Gómez que además tiene varias imágenes que dejó el encuentro con Australia.

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Gustavo Gómez Albirroja
Redacción D10
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