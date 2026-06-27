27 jun. 2026
Selección Paraguaya

Un marroquí dirigirá el Alemania-Paraguay

Todo está definido para el choque que Paraguay sostendrá con Alemania por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Un árbitro de Marruecos es el designado por la FIFA.

Junio 27, 2026 03:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Jalal Jayed

Jalal Jayed estará en el duelo de la Albirroja.

Foto : Gentileza - BolaVip

Paraguay se clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo con los resultados que se registraron en el Grupo H. Su siguiente encuentro será el lunes y la FIFA ya designó al árbitro que estará en el compromiso albirrojo.

El árbitro encargado es el marroquí Jalal Jayed y sus asistentes serán sus compatriotas Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad. El cuarto árbitro será el chino Ning Ma y el reserva será el también chino Fei Zhou.

La Selección Paraguaya tendrá un complicado juego frente a Alemania por el pase a octavos de final, el lunes 29 de junio, a partir de las 17:30, en el Estadio Boston.

Mundial FIFA 2026 Paraguay Alemania Selección Paraguaya
Redacción D10
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