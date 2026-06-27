Un marroquí dirigirá el Alemania-Paraguay

Paraguay se clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo con los resultados que se registraron en el Grupo H. Su siguiente encuentro será el lunes y la FIFA ya designó al árbitro que estará en el compromiso albirrojo.

El árbitro encargado es el marroquí Jalal Jayed y sus asistentes serán sus compatriotas Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad. El cuarto árbitro será el chino Ning Ma y el reserva será el también chino Fei Zhou.

La Selección Paraguaya tendrá un complicado juego frente a Alemania por el pase a octavos de final, el lunes 29 de junio, a partir de las 17:30, en el Estadio Boston.