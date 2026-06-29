29 jun. 2026
Selección Paraguaya

¿Por qué Mauricio no es titular?

Gustavo Alfaro respondió en conferencia de prensa sobre uno de los pedidos de la afición.

Junio 29, 2026 09:41 a. m. • 
Por Redacción D10
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Opción en medio. Mauricio, jugador de la Albirroja.

Tras ver los rendimientos de Mauricio en los tres partidos de Paraguay, la afición y la prensa pidió para que el jugador del Palmeiras inicie de titular en el choque frente a Alemania por los dieciseisavos de final, aunque el DT estuvo picante y cuestionó la falta de coherencia.

Gustavo Alfaro recordó que al principio el jugador era cuestionado por ser “brasileño” y que se ponía en duda si debía estar o no entre los llamados. Sin embargo, el argentino defendió su intención de traerlo entre los 26.

Luego, argumentó su decisión de tenerlo en el banco y meterlo en ciertos lapsos de los partidos, con la idea de que pueda explotar mejor su talento, aprovechando los momentos de baja intensidad del rival.

“Cuando él tenga la capacidad de tener consistencia durante 90 minutos, por ahí va a arrancar en la posibilidad de ser titular”, expresó Alfaro.

ACLARACIÓN. El entrenador Albirrojo aprovechó un momento de la conferencia para referirse a la comparación que hizo sobre el valor de los jugadores y aclaró que esa conversación la tuvo primero con su plantel y que no hubo intención de menospreciar a nadie.

Maurício Magalhães Gustavo Alfaro Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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