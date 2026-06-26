Alfaro no quedó satisfecho con el resultado

El técnico de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, analizó lo que fue el empate frente a Australia por la tercera jornada del Grupo D del Mundial 2026 que dejó al equipo en la tercera ubicación y pendiente de otros resultados para saber si sigue en competencia.

El DT calificó como un resultado con “sabor a poco” aunque reconoció que existe una diferencia entre la voluntad y la realidad. Mencionó que se decidió por poner una línea de 5 en el fondo para no ceder tantos espacios, aunque eso hizo que la conexión en ofensiva fuera complicada.

Según Alfaro, en el segundo tiempo Paraguay pisó más campo rival con el ingreso de Mauricio que logró darle una pausa al equipo, pero insistió en que costó encontrar espacios, vulnerar por las bandas, encontrar cómodo a Julio Enciso que siempre tenía marca y tener precisión.

“El partido se dio como se podía dar. Iba a ser complejo y eso fue lo que sucedió. Tenemos que esperar, tenemos que tener esa incertidumbre. Vamos a seguir en la siguiente fase y vamos a seguir participando”, subrayó.

En un momento el DT destacó que tras el juego ante Estados Unidos el equipo recuperó la solidez defensiva, aunque volvió a hacer un llamado de atención sobre el aspecto ofensivo que sigue siendo un punto flojo del equipo. “No estoy satisfecho con el resultado”, insistió.

