13 jul 2026
Copa del Mundo

Presintiendo la final

Apagándose avanzamos hacia la final de la Copa del Mundo 2026. En las selecciones ganadoras restantes los europeos llevan la delantera.

Julio 13, 2026 05:55 p. m. • 
Por Miguel María Michelagnoli
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Líder. Lionel Andrés Messi, capitán y máximo goleador de Argentina.

Foto: AFP

Dejemos a un lado las lagunas éticas de la FIFA. El simple hecho del dislate de otorgar un premio FIFA de La Paz al presidente norteamericano dice mucho de la cabeza de esa institución. Ellos rendirán cuenta a sus autoridades oportunamente y ocupémonos de lo que sí podemos hacer.

La excepción en categoría es Argentina que ha mostrado, aparte de sus argumentos futbolísticos y virtuosos jugadores, una entereza en la adversidad admirable. Esa entereza no fueron ganas ciegas y entrega, sino entrega bañada de inteligencia y frialdad. Atención Paraguay con ello, pues a la garra guaraní hay que darle una vuelta más hacia la inteligencia.

Ya no hay varias selecciones que puedan representar con alto nivel a Sudamérica y el próximo Mundial lo tendremos en casa, pero no vayamos tan lejos y, ocupémonos de los que sí podríamos arreglar. La Conmebol conoce esta situación y ha dado los primeros pasos hacia un mejor fútbol sudamericano. En ese quehacer podría extraerse de Europa y de los mejores ejemplos en Sudamérica los métodos exitosos para mejorar el fútbol juvenil que es tarea a largo plazo.

Lo meritorio mostrado por nuestra Selección reside en el aspecto anímico emocional. Persiste la problemática técnica, cognitiva y física a remediar.

Van perfilando los semifinalistas sus virtudes. Argentina con su duende mágico Messi y un cortejo de jugadores con formación europea. España; con mucho esfuerzo y sin duendes a la vista, pero con mucha entrega. Francia con dos jugadores extraordinarios Mbappé y Dembélé.

Inglaterra con un jugador multifuncional y goleador extraordinario y su ayudante Bellingham.

Es importante notar que tres de los cuatro equipos tienen jugadores excepcionales.

Si se diera la lógica –que en fútbol no cuenta– veríamos una final de Argentina vs. Inglaterra. La revancha inglesa a la recordada mano de Dios es factible.

Sería un deleite presenciar pues dos astros terrenales no suman más que un astro de otra dimensión. ¡Salud fútbol!

Mundial FIFA 2026
Miguel María Michelagnoli
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