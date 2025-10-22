22 oct. 2025
Paraguayos en el Exterior

Diego León sigue cumpliendo sueños

Diego León, jugador paraguayo del Manchester United, disfruta de su momento y sueña con el Mundial 2026.

Octubre 22, 2025 12:46 p. m.
leeeon.jpg

Diego León debutó en Paraguay ante Corea del Sur.

Foto: Gentileza.

Diego León sigue cumpliendo sueños. En menos de dos años, el jugador paraguayo de 18 años tuvo la oportunidad de debutar en la Primera División de Cerro Porteño, fue transferido al poderoso Manchester United de la Premier League de Inglaterra y se estrenó en la Selección Paraguaya Mayor de la mano de Gustavo Alfaro.

En comunicación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM este miércoles, León habló de todo un poco: su presente en Manchester, sensaciones de su debut albirrojo y lo que se viene, el Mundial 2026.

Sobre su estreno absoluto con el combinado nacional, en el último amistoso ante Corea del Sur, señaló: “Fue inexplicable poder representar a tu país, pensar en tu familia, en toda la gente de Paraguay, es realmente muy lindo. Ojalá todo el mundo pueda sentir esa sensación, porque es muy lindo”, dijo.

Aseguró que se le puso la piel de gallina cuando Gustavo Alfaro le comunicó que estaba convocado a la Selección Nacional. “Cuando me dijo que estaba convocado me puse muy feliz. Los compañeros me felicitaron, me dijeron que disfrute mucho, que no todos tienen la posibilidad de representar a su país. Hay que seguir así, ojalá podamos estar en el Mundial”, indicó.

DISFRUTAR EL MOMENTO. Si bien León aún no pudo debutar en un partido oficial con Manchester United, contó cómo vive el día a día. “Estoy aprendiendo, gano mucha experiencia, estoy rodeado de jugadores más que experimentados, que ya jugaron toda clase de partido, es muy lindo entrenar con ellos, la inteligencia que tienen, lo rápidos que son para resolver”, dijo, agregando: “Difícil es dimensionar todo, todavía no hace ni dos años que estoy en el fútbol profesional, es algo muy grande”.

León ya estuvo en el banco de suplentes del United, pero aún sin sumar minutos oficiales. Su equipo marcha noveno en la Premier League con 13 puntos en la tabla en 8 presentaciones.

Diego León Manchester United Selección Paraguaya
