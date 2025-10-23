Derlis González estaría disponible recién en marzo

Derlis González, en su momento el mejor jugador del fútbol paraguayo, nunca pudo recuperar su nivel futbolístico tras sufrir duras lesiones.

En las últimas horas surgió la información de que el ‘10’ del Franjeado volverá a someterse a una cirugía de su rodilla derecha.

Viajará este domingo a Sao Paulo, Brasil, donde se llevará a cabo la intervención quirúrgica, el martes. El Dr. Jorge Paniagua, integrante del staff médico del club decano, lo acompañará.

El tiempo estimado de recuperación es de cuatro meses (noviembre, diciembre, enero y febrero), por lo que si todo sale bien, recién desde marzo Derlis estará disponible para volver a jugar un partido oficial.

Vale recordar que González hace algunos meses renovó contrato con el Decano hasta diciembre del 2028.

Su último partido con la casaca franjeada fue el 24 de agosto, en la derrota por 2-0 ante General Caballero de Juan León Mallorquín, en el estadio Ka’arendy, por la fecha 9 del torneo Clausura 2025.