Trinidense extiende la sequía de Cerro Porteño

En el desarrollo de la fecha 21 del torneo Apertura 2026, Sportivo Trinidense da otro durísimo golpe a Cerro Porteño en el estadio estadio Luis Alfonso Giagni. El equipo de José Arrúa lo ganó por 3-1. El encuentro tuvo un amplio dominio de Triqui, pero sobre el final reaccionó el Ciclón para poner en suspenso el resultado final.

Después de un arranque muy parejo, a los 18 minutos de la primera etapa, el delantero Fernando Romero abrió el marcador para el conjunto auriazul. La jugada llegó tras un error de coordinación entre el guardameta Alexis Martín con Jorge Morel, fue Romero quien aprovechó para poner en ventaja al equipo de Santísima Trinidad. Recordemos que Fernando Romero tuvo su paso por el Ciclón entre el 2021 al 2023.

Luego de la apertura del marcador, Trinidense continuó mostrando una mejor versión ofensiva y generó dos situaciones claras antes del cierre de la primera etapa por intermedio de Sergio Mendoza.

El auriazul aprovechó los espacios que dejó el Ciclón en defensa y estuvo cerca de ampliar la diferencia, aunque faltó precisión en la definición para estirar la ventaja en el marcador. El Azulgrana, por su parte, tuvo dificultades para contener los avances del equipo local y mostró poca claridad en ataque durante gran parte del primer tiempo.

A pesar de las oportunidades desperdiciadas, Trinidense se fue al descanso con ventaja mínima, dejando mejores sensaciones en los primeros 45 minutos.

Segunda mitad

En el arranque de la segunda etapa, Triqui volvió a golpear a Cerro y consiguió ampliar la diferencia a los 49 minutos, el atacante Clementino González apareció para marcar el segundo tanto, coronando una nueva acción ofensiva efectiva del equipo local, que continúa mostrando contundencia y superioridad en el compromiso.

Con el 2-0 parcial, Trinidense tomó una ventaja importante ante un rival que sigue sin encontrar respuestas futbolísticas ni reacción en el desarrollo del encuentro.

Trinidense mantiene el control del compromiso y siguió generando las situaciones más claras. A los 61 minutos, el Auriazul volvió a inquietar el arco azulgrana con una nueva llegada de peligro, dejando en evidencia que se encuentra mucho más cerca del tercer tanto que el Ciclón del descuento.

La presión alta y la intensidad ofensiva continuaron complicando a Cerro, sin reacción futbolística en gran parte del segundo tiempo. El equipo local sostuvo un rendimiento sólido y aprovechó cada espacio para atacar.

Pero cuando parecía que Triqui tenía el encuentro controlado apareció Pablo Vegetti para darle vida a Cerro Porteño. A los 74 minutos, el delantero azulgrana encontró el descuento para el Ciclón y colocó el 2-1 en Villa Elisa, devolviendo la expectativa al compromiso.

El gol del Piraya renovó el ánimo de la visita que comenzó a adelantarse en busca de la igualdad en la recta final del partido.

Sin embargo, fue Trinidense el que dio el golpe de gracia en el último minuto del tiempo normal, a los 90'. Apareció Néstor Camacho para asegurar los tres puntos.

Camacho llega así a su tanto número 148 en la máxima categoría y quedó a 12 anotaciones de Santiago Salcedo, que aparece en el primer lugar de los históricos artilleros del fútbol paraguayo.