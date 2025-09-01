Confianza plena por parte del capitán de la Albirroja

Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya, charló con la prensa en la previa a la movilización del equipo: “Felices de estar en el país con el grupo de compañeros, estamos arrancando de la mejor manera para conseguir la victoria”, dijo.

Analizando el compromiso ante Ecuador, que será el jueves 7 en el Defensores del Chaco, 20:30, Gómez expuso: “Es un partido importante, como todos los otros, las expectativas son grandes, pero estamos cerca de llegar al objetivo y vamos partido a partido, como lo hacemos desde el comienzo”.

Aseguró que en estos casos el historial de enfrentamientos no cuenta, sino que lo importante es el presente. “El fútbol es presente, es dinámico, Ecuador tiene jugadores de mucha jerarquía y nosotros de nuestra parte nos preparamos de la mejor manera para mantener la racha”.

Con respecto al plantel, el capitán apuntó: “Estamos muy bien, algo tristes por los que no pueden estar por lesión, así que desde aquí les mandamos mucha fuerza y pronta recuperación, hubiese sido lindo estar todos juntos, pero el fútbol es así, sabemos que volverán pronto y fuertes”, remarcando: “Estamos muy motivados, podemos volver a un Mundial después de 16 años y eso nos llena de confianza”.