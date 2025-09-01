01 sept. 2025
Selección Paraguaya

Confianza plena por parte del capitán de la Albirroja

Gustavo Gómez resaltó la fortaleza del grupo, que se prepara para afrontar el compromiso ante Ecuador por Eliminatorias.

Septiembre 01, 2025 04:35 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-01 at 16.25.19.jpeg

Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja.

Foto: Daniel Duarte - Última Hora

Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya, charló con la prensa en la previa a la movilización del equipo: “Felices de estar en el país con el grupo de compañeros, estamos arrancando de la mejor manera para conseguir la victoria”, dijo.

Analizando el compromiso ante Ecuador, que será el jueves 7 en el Defensores del Chaco, 20:30, Gómez expuso: “Es un partido importante, como todos los otros, las expectativas son grandes, pero estamos cerca de llegar al objetivo y vamos partido a partido, como lo hacemos desde el comienzo”.

Aseguró que en estos casos el historial de enfrentamientos no cuenta, sino que lo importante es el presente. “El fútbol es presente, es dinámico, Ecuador tiene jugadores de mucha jerarquía y nosotros de nuestra parte nos preparamos de la mejor manera para mantener la racha”.

Con respecto al plantel, el capitán apuntó: “Estamos muy bien, algo tristes por los que no pueden estar por lesión, así que desde aquí les mandamos mucha fuerza y pronta recuperación, hubiese sido lindo estar todos juntos, pero el fútbol es así, sabemos que volverán pronto y fuertes”, remarcando: “Estamos muy motivados, podemos volver a un Mundial después de 16 años y eso nos llena de confianza”.

Gustavo Gómez Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GzZlhCtX0AAi_Nx.jpeg
Selección Paraguaya
Villasanti ya pasó por el quirófano
Agosto 28, 2025 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
ENCISO.jfif
Selección Paraguaya
Galeno explica situación de Enciso
Osvaldo Insfrán, médico de la Albirroja, explicó el proceso riguroso que pasan los jugadores antes de fichar por un equipo.
Agosto 26, 2025 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Fabián Balbuena
Selección Paraguaya
Otra baja sensible en la Albirroja
Paraguay suma su tercera baja para el último combo de Eliminatorias frente a Ecuador y Perú.
Agosto 24, 2025 10:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias sudamericanas: Paraguay - Venezuela
Selección Paraguaya
Dos rivales más en el horizonte
La Selección Paraguaya de fútbol se encuentra trabajando en dos amistosos internacionales más.
Agosto 20, 2025 12:40 p. m.
 · 
Redacción D10
paraguay brasil
Selección Paraguaya
La Albirroja Sub 20 padece otra derrota ante Brasil
La Albirroja cayó 2-1 frente a Brasil en su segundo partido de preparación, con vistas al Mundial de la categoría que se disputará en Chile.
Agosto 11, 2025 06:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay-brasil.jpeg
Selección Paraguaya
La Sub 20 vuelve a enfrentar a Brasil
La Selección Paraguaya Sub 20, que dirige el mundialista Antolín Alcaraz, enfrentará hoy a Brasil en el segundo duelo de carácter amistoso preparatorio para lo que será la participación de ambos en la Copa Mundial de la categoría a desarrollarse en Chile, en el mes de septiembre.
Agosto 11, 2025 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más