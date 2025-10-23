23 oct. 2025
Selección Paraguaya

Claudinha: Tres tripletes y un póker en lo que va del año

Claudia Martínez, la crack del fútbol femenino paraguayo, lleva una estadística extraordinaria con la Albirroja logrando su cuarto juego del 2025 llenando la canasta de goles.

Octubre 23, 2025 09:50 a. m. • 
Por Redacción D10
Claudia Martínez, goleadora de Paraguay.

Foto: @Albirroja

Lo de Claudia Martínez sigue siendo impresionante y merecedora de todo destaque. La delantera de Olimpia condujo a Paraguay a la victoria frente a Nueva Zelanda y a la clasificación para los octavos de final del Mundial Sub 17 que se disputa en Marruecos. La ariete fue autora de tres goles, una cifra que no le es ajena ya que es su cuarto partido en el que logra esa cantidad de tantos o más en lo que va de esta temporada 2025 y solo excluyendo partidos de la Selección Paraguaya.

El primero había sido en el Sudamericano Sub 17 de Colombia, más específicamente en el duelo de la fecha 3 frente a Perú en el que la Albirroja se impuso por 7-1 con 4 conquistas de Claudia Martínez. Cabe recordar que la jugadora condujo al equipo al título y fue la goleadora del certamen con 10 tantos. Luego, en un amistoso frente a Uruguay, que terminó con triunfo paraguayo por 5-2, Martínez marcó nuevamente 3 goles.

Por la fecha 1 de la Copa América Femenina, “Claudinha” convirtió 3 de los 4 tantos de la Albirroja en el triunfo sobre Bolivia, que además le valió marcar un récord al ser la artillera más joven en hacer un triplete a nivel de mayores. En ese certamen, la paraguaya fue una de las goleadoras, incluso con menos partidos jugados, al alcanzar 6 conquistas en total.

Frente a Nueva Zelanda volvió a anotar y hizo 3 de los cuatro tantos de Paraguay, que también se vuelve a establecer un récord a ser la primera sudamericana que marca un triplete en un Mundial Sub 17 desde Gabriela García de Venezuela que logró la hazaña hace 11 años atrás.

Claudia Martínez Selección Paraguaya Fútbol paraguayo
Redacción D10
