14 oct. 2025
Selección Paraguaya

León y González enorgullesen a O’Leary

Basilio León conversó con Radio Monumental y contó que la comunidad de Juan E. O’Leary saca pecho por sus dos hijos prodigios en la Albirroja.

Octubre 14, 2025 12:46 p. m. • 
Por Redacción D10
G3OM1u8WAAAJscE.jpeg

Diego González, delantero de la Selección Paraguaya.

Foto: @Albirroja

El fútbol paranaense siempre ha sido cantera de grandes exponentes en la Selección Paraguaya. En este combo del mes de octubre, en donde Paraguay enfrentó a Japón y Corea del Sur, tuvo el debut de dos jugadores juveniles: Diego González y Diego León.

Basilio León, padre del jugador del Manchester United, dijo que la localidad de Juan E. O’Leary se encuentra orgulloso con el estreno de su hijo y el de Diego González que dejó buenas sensaciones.

“Estuvo bien, porque es chico aún y hoy tuvo un debut con la absoluta, para mi un buen inicio para él. Vimos todos el partido y estamos orgullosos por él. Dos de O’Leary están en la selección y es algo muy grande para la comunidad”, comenzó diciendo en Fútbol a lo Grande por la 1080 AM.

“Es su sueño, él dijo que tenía que jugar en la selección. Cuando fue a Cerro, dijo que tenía que jugar en la selección. Hay pocos laterales izquierdos y ese es su puesto”, agregó.

Respecto que a Diego González, que tuvo un juego de titular ante Japón e ingresó frente a Corea del Sur, en ambos con buenas sensaciones, dijo que mostró una gran calidad y está convencido que tendrá un lugar para el Mundial.

Diego González Diego León Selección Paraguaya
Redacción D10
