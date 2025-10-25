Tembetary Luqueño no pasan del empate

Tembetary y Sportivo Luqueño abrieron la fecha 18 del torneo Clausura con un emotivo partido disputado en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

Paul Charpentier abrió la cuenta para Tembetary de tiro penal a los 37 minutos de la primera parte. Y Lautaro Comas igualó el encuentro a los 66 para Luqueño.

Con este empate 1-1, Luqueño suma 22 puntos y el descendido Tembetary queda con 11 unidades en el

La próxima fecha, la número 19 del torneo Clausura, Tembetary visitará a 2 de Mayo y Luqueño hará de local ante Sportivo Ameliano.