25 oct. 2025
Torneo Clausura

Tembetary Luqueño no pasan del empate

Tembetary y Sportivo Luqueño empataron en Villa Elisa en el inicio de la fecha 18 del torneo Clausura.

Octubre 25, 2025 07:43 p. m. • 
Por Redacción D10
20251025_190913.jpg

Tembetary y Luqueño empataron en Villa Elisa.

@Copadepimera

Tembetary y Sportivo Luqueño abrieron la fecha 18 del torneo Clausura con un emotivo partido disputado en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

Paul Charpentier abrió la cuenta para Tembetary de tiro penal a los 37 minutos de la primera parte. Y Lautaro Comas igualó el encuentro a los 66 para Luqueño.

Con este empate 1-1, Luqueño suma 22 puntos y el descendido Tembetary queda con 11 unidades en el

La próxima fecha, la número 19 del torneo Clausura, Tembetary visitará a 2 de Mayo y Luqueño hará de local ante Sportivo Ameliano.

Tembetary Luqueño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
General.jpg
Torneo Clausura
El Rojo malloquino se aferra al milagro para seguir en Primera
General Caballero de Juan León Mallorquín aún tiene una mínima chance para sostener su permanencia en la Primera División.
Octubre 20, 2025 07:29 p. m.
 · 
Redacción D10
ACT_2995_2_63728020.JPG
Torneo Clausura
Paredes hipotecó el buen momento en el superclásico
El superclásico del fútbol paraguayo se jugó con mucha intensidad y Olimpia lo tomó muy en serio. Especialmente Jesús Abel Paredes, quien vio la roja tras una tremenda plancha sobre Lucas Quintana.
Octubre 20, 2025 08:05 a. m.
 · 
Redacción D10
cerro vs olimpia Daniel Duarte_63728502.JPG
Torneo Clausura
Rompe la clásica tradición
Por primera vez en su historia, Olimpia jugó un superclásico del fútbol paraguayo sin su camiseta tradicional.
Octubre 20, 2025 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Ignacio Aliceda.jpeg
Torneo Clausura
Aliseda fue autocrítico tras la paridad
El delantero de Cerro Porteño, Ignacio Aliseda fue autocrítico a la hora de realizar el análisis del partido señalando que regalaron el primer tiempo y el segundo tiempo buscaron los caminos para ganar el partido.
Octubre 19, 2025 08:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro vs. Olimpia 2.jpeg
Torneo Clausura
Paridad en un emotivo superclásico
Cerro Porteño y Olimpia empataron 1-1 en el último superclásico del año. El Azulgrana no pudo aprovechar la ventaja numérica y un penal, quedando a 3 de la punta.
Octubre 19, 2025 07:37 p. m.
 · 
Redacción D10
54698020359_e6faa024a2_k.jpg
Torneo Clausura
Equipos confirmados para el último superclásico del 2025
Cerro Porteño y Olimpia, los equipos más tradicionales y populares del Paraguay, están confirmados para disputar el superclásico en La Nueva Olla.
Octubre 19, 2025 04:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más