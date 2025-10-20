Los convocados de la Albirroja Sub 17 para el Mundial

Se confirmaron los elegidos por entrenador de la Selección Paraguaya Sub 17, Mariano Uglessich, que representarán a la Albirroja en la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA Catar 2025.

Esta selección viene de un proceso de más de 2 años, en el que participó de los Sudamericanos Sub 15 y Sub 17, consagrándose como campeón en el primero de ellos, en el 2024. La última participación de la Albirroja en un Mundial de la categoría fue en el año 2019, en Brasil, en el que llegó hasta los cuartos de final, destacó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en su página web oficial.

El certamen juvenil se disputará del 5 al 27 de noviembre, en el moderno complejo Aspire Zone, situado en Al Rayyan, en los ocho campos con que cuenta, que queda a unos nueve kilómetros del centro de Doha. La final del certamen se disputará en el Estadio Internacional Khalifa, que también se ubica en el recinto Aspire Zone.

El combinado nacional forma parte del Grupo J junto con Uzbekistán, Panamá e Irlanda. Se estrena ante Uzbekistán, el miércoles 5 de noviembre, a las 10:00. En el segundo encuentro, el elenco albirrojo se enfrentará a Panamá, el sábado 8 de noviembre, a las 12:15, y cerrará su participación en la fase de grupos, el martes 11 de noviembre frente a Irlanda, a las 10:30. Todos los horarios señalados corresponden a Paraguay.