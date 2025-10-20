20 oct. 2025
Selección Paraguaya

Los convocados de la Albirroja Sub 17 para el Mundial

El entrenador Mariano Uglessich eligió a 21 futbolistas que representarán a la Albirroja en el Mundial Sub 17.

Octubre 20, 2025 12:54 p. m.
WhatsApp Image 2025-10-18 at 22.10.12.jpeg

Paraguay debuta el 5 de noviembre.

Foto: APF

Se confirmaron los elegidos por entrenador de la Selección Paraguaya Sub 17, Mariano Uglessich, que representarán a la Albirroja en la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA Catar 2025.

Esta selección viene de un proceso de más de 2 años, en el que participó de los Sudamericanos Sub 15 y Sub 17, consagrándose como campeón en el primero de ellos, en el 2024. La última participación de la Albirroja en un Mundial de la categoría fue en el año 2019, en Brasil, en el que llegó hasta los cuartos de final, destacó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en su página web oficial.

El certamen juvenil se disputará del 5 al 27 de noviembre, en el moderno complejo Aspire Zone, situado en Al Rayyan, en los ocho campos con que cuenta, que queda a unos nueve kilómetros del centro de Doha. La final del certamen se disputará en el Estadio Internacional Khalifa, que también se ubica en el recinto Aspire Zone.

El combinado nacional forma parte del Grupo J junto con Uzbekistán, Panamá e Irlanda. Se estrena ante Uzbekistán, el miércoles 5 de noviembre, a las 10:00. En el segundo encuentro, el elenco albirrojo se enfrentará a Panamá, el sábado 8 de noviembre, a las 12:15, y cerrará su participación en la fase de grupos, el martes 11 de noviembre frente a Irlanda, a las 10:30. Todos los horarios señalados corresponden a Paraguay.

jjm.jfif

Albirroja Mariano Uglessich Mundial Sub 17
Más contenido de esta sección
ddiego.jpg
Selección Paraguaya
El casi golazo de Diego González ante Corea del Sur
VIDEO. Lo positivo para Paraguay en la gira asiática fue que ganó un gran jugador para el futuro: Diego González.
Octubre 14, 2025 11:44 a. m.
G3N-1F9WwAAweKd.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay sucumbe ante Corea del Sur
La Albirroja pecó de su falta de efectividad ante la portería rival y terminó cayendo ante Corea del Sur en el segundo amistoso de su gira asiática.
Octubre 14, 2025 09:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Gómez vs. Vinícius Jr.
Selección Paraguaya
Nueva app para vivir los amistosos de la Albirroja
APF TV: la nueva app para vivir los amistosos de la Selección Paraguaya en vivo, desde cualquier dispositivo.
Octubre 13, 2025 08:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Orlando Gill
Selección Paraguaya
Orlando Gill en el probable equipo de Paraguay ante Corea del Sur
El martes, Paraguay tendrá su segundo amistoso en tierras asiáticas y el seleccionador Gustavo Alfaro metería algunos cambios con relación al encuentro anterior. Ante Corea del Sur arrancaría Orlando Gill.
Octubre 13, 2025 04:04 p. m.
 · 
Redacción D10
aaoala.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay vs. Corea del Sur: A qué hora juegan y dónde ver en vivo
Paraguay mide a Corea del Sur en amistoso internacional en Seúl. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.
Octubre 13, 2025 11:51 a. m.
Damián Bobadilla
Selección Paraguaya
Bobadilla: “Seguir consolidando nuestra idea”
Para Damián Bobadilla, el amistoso frente a Corea del Sur servirá para tratar de “seguir consolidando nuestra idea”. El volante de la Selección Paraguaya destacó las virtudes del rival.
Octubre 13, 2025 11:10 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más