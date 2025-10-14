14 oct. 2025
Selección Paraguaya

El casi golazo de Diego González ante Corea del Sur

VIDEO. Lo positivo para Paraguay en la gira asiática fue que ganó un gran jugador para el futuro: Diego González.

Octubre 14, 2025 11:44 a. m.
ddiego.jpg

Diego González, delantero paraguayo.

Foto: Prensa Albirroja.

El atacante Diego González fue lo mejor de la Selección Paraguaya en los amistosos de la gira asiática, en el empate 2-2 ante Japón y en la derrota 0-2 ante Corea del Sur.

El jugador del Atlas de México, quien ya se destacó ante los japoneses, en el juego ante Corea arrancó en el banco de suplentes e ingresó en el minuto 62 en lugar de Hugo Cuenca.

Siete minutos después de su ingreso, González estuvo cerca de anotar un verdadero golazo, cuando ensayó un gran remate de tiro libre que se estrelló espectacularmente en el palo derecho del arco rival.

González dejó una grata impresión en ambos juegos. Se asoció muy bien con sus compañeros, se mostró rápido, dinámico, se adueñó de la pelota parada. Un gran jugador que ganó la Albirroja.

Diego González Albirroja Corea del Sur
