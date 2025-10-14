El orgullo del padre de Diego González

Diego González, la grata revelación de la Selección Paraguaya en la gira asiática, vive un momento dulce tras mostrar todas sus cualidades y entrar en la consideración de Gustavo Alfaro.

Luis González, padre de Diego, charló este martes con Fútbol a lo Grande sobre este presente de su hijo. “Estos dos amistosos que jugó dejó buenas sensaciones para la Selección y eso me pone muy contento”, arrancó diciendo.

El padre del futbolista del Atlas mexicano es consiente del gran futuro de su hijo con la Albirroja. “Si le toca ir al Mundial o no, la Selección ganó un jugador que le va a servir mucho de acá a futuro”, indicó.

Su representante, Lucas Domenech, también habló para Monumental 1080AM y dio más detalles del crack albirrojo. “Me gustó la personalidad que tiene, eso lo demuestra partido a partido”, comentó.

Por último habló de su situación contractual. “Atlas tiene opción de compra que la va a ejecutar porque ya tiene ofertas por él”, cerró.