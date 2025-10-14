14 oct. 2025
Selección Paraguaya

¿Cuándo vuelve a jugar la Albirroja de Gustavo Alfaro?

Paraguay tiene dos amistosos más en agenda antes de que termine el año.

Octubre 14, 2025 12:03 p. m.
El equipo albirrojo que jugó ante Corea del Sur.

Foto: Prensa Albirroja.

La Selección Paraguaya que dirige Gustavo Alfaro cerró su gira por Asia con una derrota por 2-0 ante Corea del Sur, recordando que días antes había empatado 2-2 ante Japón.

Estos fueron los primeros dos amistosos de la Albirroja tras confirmar su clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se desarrollará en el 2026.

El combinado nacional tendrá dos amistosos más antes de cerrar el año, ambos en suelo norteamericano. El sábado 15 de noviembre enfrentará a Estados Unidos en Chester, Pensilvania, y el martes 18 medirá fuerzas ante México en San Antonio.

Luego habrá una pausa ante marzo, donde se tendrá una nueva doble fecha FIFA. La idea es que para marzo se pueda medir a una selección europea y a una africana, y no se descarta que uno de los partidos sea en el Defensores del Chaco.

Albirroja Paraguay Gustavo Alfaro
