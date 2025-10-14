14 oct. 2025
Selección Paraguaya

Paraguay sucumbe ante Corea del Sur

La Albirroja pecó de su falta de efectividad ante la portería rival y terminó cayendo ante Corea del Sur en el segundo amistoso de su gira asiática.

Octubre 14, 2025 09:54 a. m. • 
Por Redacción D10
Brian Ojeda controla el balón en el mediocampo albirrojo.

La Albirroja cayó por 2-0 ante Corea del Sur en el estadio mundialista de Seúl en un partido donde pecó de su falta de eficacia frente a la portería rival y donde los goles coreanos llegaron producto de errores propios.

El local complicó con su velocidad, aunque el lance se abrió a los 14 minutos tras un error no forzado de Junior Alonso que terminó dejando el tanto servido a Ji-Sung Eom que nada más tuvo que empujar para la apertura en el estadio Mundialista de Seúl.

Sobre el cierre de la etapa, Ronaldo Martínez quedó mano a mano con el golero Seung-Gyu Kim, remató cruzado, pero el coreano se arrojó bien hacia la derecha y consiguió evitar el empate.

En el segundo tiempo, Gustavo Alfaro mandó en cancha algunas modificaciones que le dieron otra cara a la Albirroja que buscó el empate y lo pudo conseguir por intermedio de Diego González con un precioso tiro libre que impacto en el ángulo y que del rebote no pudo convertir Antonio Sanabria.

En el mejor momento albirrojo se llegó el segundo gol coreano. La Albirroja quedó mal parada en el fondo en un contragolpe, mala salida de Orlando Gill y mala cobertura de Alan Benítez para que Oh Hyeon-gyu anote el 2-0 definitivo en el partido.

Paraguay insistió en busca del descuento, pero la efectividad no fue la principal virtud de la Selección Paraguaya a la que le faltó tranquilidad frente a la portería rival.

Combo con empate ante Japón y derrota ante Corea del Sur que servirá para que Gustavo Alfaro tome algunas decisiones de cara al futuro. Lo más rescatable fue la muy buena presentación del volante del Atlas, Diego González, quien estará más en la consideración del entrenador albirroja.

El sábado 15 de noviembre contra Estados Unidos y martes 18 contra México, los próximos dos amistosos de la Selección Paraguaya.

