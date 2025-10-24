23 oct. 2025
Selección Paraguaya

La Albirroja Sub 17 trabaja apuntando a la Copa

El equipo paraguayo se moviliza en Emiratos Árabes, en donde cumplirá tres amistosos de preparación para el Mundial de Catar.

Octubre 23, 2025 09:12 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay sub 17

Plantel de Paraguay de la categoría Sub 17.

Foto: Gentileza.

La Selección Paraguaya Sub 17 continúa con las labores de preparación de cara al Campeonato Mundial Juvenil que se desarrollará en Catar desde las próxima semana.

El equipo se moviliza en el Complejo Cultural y Deportivo Al Hamriyah, en la ciudad de Sharjah y las tareas se iniciaron con movilidad y liberación, juegos lúdicos y rueda de pases bajo la orientación del entrenador Mariano Uglessich y el asistente Ernesto Cristaldo, apuntando a formular la estrategia para los choques de preparación.

Los arqueros realizaron movimientos del puesto junto con el preparador de porteros Derlis Gómez.

La movilización de hoy tendrá nuevamente una carga menor, a la espera de la primera prueba pre-Mundial, que será mañana ante Indonesia, a las 08:00 en una de las canchas del Complejo Al Hamriyah.

En el Mundial, Paraguay integra el Grupo J y hace su estreno en la Copa enfrentando a Uzbequistán, el miércoles 5 de noviembre. En la segunda fecha, el rival será Panamá el sábado 8 y cierra la fase de grupos contra Irlanda, el martes 11. Todos los enfrentamientos se cumplirán en el Aspire Zone, Cancha 1, de Rayán.

