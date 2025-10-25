25 oct. 2025
Selección Paraguaya

Sub 17: Por otro paso histórico mundialista

La Selección Paraguaya Femenina Sub 17 enfrenta hoy a Japón, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial juvenil que se disputa en Marruecos.

Octubre 25, 2025 02:00 a. m. • 
Por Redacción D10
G35RElFXwAEJclT.jpg

La Albirroja FEM buscará seguir haciendo historia en el Mundial Sub 17.

@Albirroja

El compromiso será en el Academia Mohammed VI (campo 3) de la ciudad de Rabat desde las 16:00 y el equipo de la Albirroja busca conseguir otro triunfo, que lo ubique como líder de zona de cara a la siguiente etapa del torneo.

Hasta el momento, el equipo paraguayo logró dos victorias, la primera en competiciones femeninas ante Zambia por 2-1 y luego contra Nueva Zelanda por 4-1, con una gran actuación de Claudia Martínez, quien anotó tres conquistas, lo que significó asegurar la clasificación a los octavos de final. En simultáneo chocan Zambia y Nueva Zelanda, buscando obtener uno de los cupos como mejores terceros del Mundial.

Ganando o empatando el equipo paraguayo avanza como líder de zona y chocará con uno de los mejores terceros, mientras que si pierde, su rival será el segundo del Grupo B, que es México, que ayer venció por la mínima a Camerún, que terminó en la última posición. Corea del Norte terminó como líder de esta zona tras golear a Países Bajos.

Selección Paraguaya Sub 17 Mundial Albirroja Sub 17
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “El equipo mereció al menos haber anotado”
Para el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, la Albirroja tuvo dos tiempos marcados en la derrota frente a Corea del Sur y dijo que por lo menos mereció haber anotado.
Octubre 14, 2025 12:12 p. m.
 · 
Redacción D10
ppari.jpg
Selección Paraguaya
¿Cuándo vuelve a jugar la Albirroja de Gustavo Alfaro?
Paraguay tiene dos amistosos más en agenda antes de que termine el año.
Octubre 14, 2025 12:03 p. m.
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro apunta a la falta de eficacia
Tras la caída de Paraguay ante Corea del Sur en un amistoso internacional, el seleccionador Gustavo Alfaro indicó que la clave pasó por la falta de eficacia, tanto en la zona defensiva como en la ofensiva.
Octubre 14, 2025 11:56 a. m.
 · 
Redacción D10
ddiego.jpg
Selección Paraguaya
El casi golazo de Diego González ante Corea del Sur
VIDEO. Lo positivo para Paraguay en la gira asiática fue que ganó un gran jugador para el futuro: Diego González.
Octubre 14, 2025 11:44 a. m.
G3N-1F9WwAAweKd.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay sucumbe ante Corea del Sur
La Albirroja pecó de su falta de efectividad ante la portería rival y terminó cayendo ante Corea del Sur en el segundo amistoso de su gira asiática.
Octubre 14, 2025 09:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Gómez vs. Vinícius Jr.
Selección Paraguaya
Nueva app para vivir los amistosos de la Albirroja
APF TV: la nueva app para vivir los amistosos de la Selección Paraguaya en vivo, desde cualquier dispositivo.
Octubre 13, 2025 08:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más