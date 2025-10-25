Sub 17: Por otro paso histórico mundialista

El compromiso será en el Academia Mohammed VI (campo 3) de la ciudad de Rabat desde las 16:00 y el equipo de la Albirroja busca conseguir otro triunfo, que lo ubique como líder de zona de cara a la siguiente etapa del torneo.

Hasta el momento, el equipo paraguayo logró dos victorias, la primera en competiciones femeninas ante Zambia por 2-1 y luego contra Nueva Zelanda por 4-1, con una gran actuación de Claudia Martínez, quien anotó tres conquistas, lo que significó asegurar la clasificación a los octavos de final. En simultáneo chocan Zambia y Nueva Zelanda, buscando obtener uno de los cupos como mejores terceros del Mundial.

Ganando o empatando el equipo paraguayo avanza como líder de zona y chocará con uno de los mejores terceros, mientras que si pierde, su rival será el segundo del Grupo B, que es México, que ayer venció por la mínima a Camerún, que terminó en la última posición. Corea del Norte terminó como líder de esta zona tras golear a Países Bajos.