Paraguayos en el Exterior

Chiqui Arce, al Paseo de la Fama del Gremio

El Gremio de Porto Alegre, tradicional equipo del sur del Brasil, anunció que un nuevo exjugador será introducido a su Paseo de la Fama, donde inscribe los nombres de los jugadores y jugadoras que más le han dado al club durante su paso. Ese exjugador será un paraguayo: Francisco “Chiqui” Arce.

Francisco Arce jugó en el equipo gaúcho 145 partidos entre 1995 y 1997, marcando 13 goles y dando 14 asistencias. Con Gremio Arce se consagró campeón nacional en 1996 y de América en 1995.

En el programa “Concentração”, de radio Guaíba de Rio Grande do Sul, el paraguayo se mostró muy agradecido por la nominación que le hizo el club. “Me emocioné mucho cuando recibí la noticia de que estaría en el Paseo de la Fama. Estoy muy feliz. Pasé tres años en el club, sin duda los más felices de mi carrera”, comentó Arce.

Además, al tiempo de contar que desea trabajar como entrenador en Brasil, Arce reveló que recibió una invitación para entrenar al otro equipo en el que jugó con suceso en el vecino país: Palmeiras. Dijo que el Verdão le hizo una oferta para ser su DT en 2014, pero la rechazó.

Francisco Arce Gremio Palmeiras
Redacción D10
