02 dic. 2025
¡Minerva Montiel es finalista!

La paraguaya Minerva Montiel confirmó su pase a la final en los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 en la disciplina de boxeo 57 Kg.

Minerva Montiel dejo fuera de juego a la atleta peruana para llegar a la final de boxeo femenino en la categoría 57 kg.

Por la medalla dorada. La compatriota Minerva Montiel confirmó este martes su pase a la final en los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 en la disciplina de boxeo 57 Kilogramos.

Con una gran lección de boxeo, Minerva Montiel venció por puntos luego de tres asaltos a la representante local, Nahum Yeardley Alexia Puentes, para avanzar a la definición de la categoría hasta 57 kilogramos (pluma) de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025.

Montiel dominó durante todo el combate a su contrincante, a quien le cedió la iniciativa para aprovechar su mayor velocidad y creación de ángulos para conectar los golpes en contragolpe. Montiel manejó con maestría sus piernas para estar siempre fuera del alcance de la peruana y poder entrar con veloces combinaciones y salir sin tomar grandes riesgos.

La final será el jueves a las 10.05, hora local, y a la paraguaya la espera la venezolana Omailyn Carolina Alcalá Cegovia en la disputa por la medalla de oro.

