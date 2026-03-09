Cecilio ya es octavo goleador histórico

El jugador, hincha confeso del club, llegó a 60 anotaciones con la casaca azulgrana y superó a Roberto Nanni (59) en esta lista liderada por Virgilio Ferreira (96).

“No llevo la cuenta, pero son números que hablan por sí solos. Amo mucho a esta institución y vale mucho para mí”, declaró en Tigo Sports.

La última vez que había anotado en un cotejo liguero se produjo el 13 de setiembre de 2025, en la caída (2-1) ante el General Caballero JLM por el torneo Clausura. Al mismo rival le hizo dos, pero en la Supercopa Paraguay del año pasado.

Sus 60 goles se distribuyen así: 48 por Liga, cuatro por Copa Libertadores, seis por Copa Sudamericana y dos por la Supercopa Paraguay.

El sábado, Domínguez ingresó en el complemento y la primera pelota que tocó, de cabeza ya la mandó a guardar. Posteriormente, ejecutó un penal, que a él le cometieron, para sentenciar el triunfo con su doblete.