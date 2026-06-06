Alfaro tomó una decisión sobre la portería de Paraguay

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, fue consultado sobre el portero titular de la Albirroja en la Copa del Mundo. “Yo lo tengo decidido”, aseguró, aunque no reveló el nombre del arquero.

“Sabía que el partido de hoy no iba a ser un parámetro para medir el rendimiento de un arquero, pero si quería verlo a Tonny (Antonio Sanabria) que no había sumado minutos últimamente”, añadió.

Volvió a hablar del atacante señalando que “el que menos continuidad tenía era Tonny. Quería darle minutos para que tenga en ese aspecto (…) En cuanto al arquero tenemos sutilezas de detalles que tenemos que observar”.

“No soy partidario de tanto tiempo antes ni quiero alimentar una polémica. Quiero que se cierre una etapa, cerramos la etapa de Paraguay y a partir del domingo empezamos a planificar todo lo que es Estados Unidos y el debut en la Copa del Mundo. Ahí empezaremos a definir las cosas”, concluyó.

En el amistoso ante Nicaragua, Roberto Fernández ni Orlando Gill, quienes jugaron un tiempo cada uno, tuvieron exigencias durante los minutos disputados.