05 jun. 2026
Selección Paraguaya

Alfaro tomó una decisión sobre la portería de Paraguay

En conferencia de prensa, el seleccionador Gustavo Alfarto afirmó que ya tiene decidido quién será el portero de Paraguay en la Copa del Mundo.

Junio 05, 2026 11:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Selección Paraguaya porteros

Los tres porteros de la Selección Paraguaya.

Foto: Gentileza - Albiroja

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, fue consultado sobre el portero titular de la Albirroja en la Copa del Mundo. “Yo lo tengo decidido”, aseguró, aunque no reveló el nombre del arquero.

Sabía que el partido de hoy no iba a ser un parámetro para medir el rendimiento de un arquero, pero si quería verlo a Tonny (Antonio Sanabria) que no había sumado minutos últimamente”, añadió.

Volvió a hablar del atacante señalando que “el que menos continuidad tenía era Tonny. Quería darle minutos para que tenga en ese aspecto (…) En cuanto al arquero tenemos sutilezas de detalles que tenemos que observar”.

No soy partidario de tanto tiempo antes ni quiero alimentar una polémica. Quiero que se cierre una etapa, cerramos la etapa de Paraguay y a partir del domingo empezamos a planificar todo lo que es Estados Unidos y el debut en la Copa del Mundo. Ahí empezaremos a definir las cosas”, concluyó.

En el amistoso ante Nicaragua, Roberto Fernández ni Orlando Gill, quienes jugaron un tiempo cada uno, tuvieron exigencias durante los minutos disputados.

Mundial FIFA 2026 Gustavo Alfaro Selección Paraguaya Paraguay
Redacción D10
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