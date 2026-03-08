08 mar. 2026
Cerro Porteño

Cecilio Domínguez: “También nosotros queremos jugar un poco mejor”

Tras su doblete ante Guaraní, Cecilio Domínguez analizó la propuesta de Cerro Porteño y reconoció que, desde ese lado, están en deuda: “También nosotros queremos jugar un poco mejor”.

Marzo 08, 2026 08:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Cecilio Domínguez

Cecilio Domínguez marcó dos goles frente a Guaraní.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Cecilio Domínguez fue determinante en el triunfo de Cerro Porteño sobre Guaraní, por la novena fecha del Torneo Apertura. El jugador ingresó en el complemento y fue autor de los dos goles azulgranas.

Al futbolista le consultaron acerca de la forma de juego que tiene el equipo y respondió: “También nosotros queremos jugar un poco mejor, pero todos los rivales juegan a chocar, al pelotazo, ensucian mucho la jugada, retrasan mucho el juego en sí”.

“Pero, sin dudas, que tenemos que trabajar porque sabemos de nuestra capacidad. Todavía tenemos que dar un buen fútbol, porque falta, pero no es para desesperarse porque estamos ganando, que es lo que importa”, remarcó en charla para Tigo Sports.

Cerro Porteño hiló su tercera victoria en el Torneo Apertura y durmió a tres puntos del líder Olimpia, que juega este domingo.

Cerro Porteño Cecilio Domínguez Torneo Apertura
Redacción D10
