Gustavo Velázquez, feliz: “No todos los días se le gana a Palmeiras”

El capitán de Cerro Porteño, Gustavo Velázquez, expresó toda su felicidad tras el enorme triunfo conseguido ante Palmeiras por Copa Libertadores, una victoria que además aseguró la clasificación azulgrana a la siguiente fase del certamen continental.

“Muy contento, nos merecíamos esta victoria, sabíamos que iba a ser un partido complicado, contra un gran rival, gracias a Dios pudimos ganar y clasificar”, manifestó el defensor, destacando el esfuerzo colectivo del equipo en una noche histórica para el Ciclón en territorio brasileño.

Velázquez también valoró la magnitud del resultado conseguido frente a uno de los gigantes del continente. “No todos los días se le gana a Palmeiras, muy feliz por el grupo y por la gente”, afirmó el capitán azulgrana, remarcando la unión y el compromiso que mostró el plantel durante todo el encuentro.

Además, el zaguero habló sobre su presente personal y la importancia de mantener el nivel en una temporada exigente. “Es complicado mantener una regularidad, pero contento porque pude ayudar al equipo. Fue muy importante”, sentenció, dejando en claro su satisfacción por aportar experiencia y solidez en una noche que quedará marcada para el pueblo azulgrana.