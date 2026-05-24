24 may. 2026
Selección Paraguaya

Comenzó el sueño mundialista de Paraguay en Ypané

La Selección Paraguaya inició su preparación rumbo al Mundial 2026 con su primera movilización en Ypané, en medio de ilusión y expectativa nacional.

Mayo 24, 2026 08:57 p. m.
_10A0852.JPG.jpeg

Gustavo Alfaro y Julio Enciso durante la práctica de este domingo en Ypané.

Foto: Prensa Albirroja

La Selección Paraguaya cumplió este domingo su primer entrenamiento en el marco del operativo de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La movilización se desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” (CARDE), donde el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro inició los trabajos con un grupo de siete futbolistas.

Ya en horas de la tarde se sumó a la concentración el jugador del Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, Alejandro Romero Gamarra, informó la APF en su página web oficial.

_10A0044.JPG.jpeg

Albirrojos entrenando en Ypané.

Foto: Prensa Albirroja.

La jornada de entrenamiento arrancó con una activación en gimnasio, seguida de ejercicios de coordinación general para luego pasar a tareas con pelota en campo.

Posteriormente, el plantel realizó trabajos de circulación con finalización y cerró la movilización con juegos en espacio reducido, buscando ritmo e intensidad en este inicio de actividades.

La siguiente movilización está prevista para este lunes desde las 17:00, nuevamente en el CARDE y a puertas cerradas.

Albirroja Gustavo Alfaro Mundial FIFA 2026
Más contenido de esta sección
epa epa_WhatsApp Image 2025-11-10 at 9.44.40 PM_64104052.jpeg
Selección Paraguaya
Enciso promete que Paraguay dejará “todo en la cancha”
El paraguayo Julio Enciso, atacante del Estrasburgo de Francia, aseguró este martes que la Albirroja dejará “todo en la cancha” en la Copa del Mundo de la FIFA y anticipó que dará el 200 % con su selección que retorna a un Mundial tras 16 años de ausencia.
Mayo 19, 2026 11:21 a. m.
 · 
Redacción D10
21_67324600.jpg
Selección Paraguaya
Mano a mano con Julio César Cáceres: “Podemos aspirar a llegar a la final”
Julio César Cáceres tiene la palabra autorizada para hablar de la Selección Paraguaya de Fútbol, que vuelve a una cita ecuménica luego de 16 años de ausencia, y el Emperador confía en que se puede soñar en grande.
Mayo 18, 2026 05:51 p. m.
 · 
Fabián González
ramon sosa_67429984.jpg
Selección Paraguaya
Sosa y Alderete, sentidos
Tanto Ramón Sosa, del Palmeiras, como Omar Alderete, del Sunderland, se retiraron con molestias de sus respectivos encuentros ligueros y encienden las alarmas en la Selección Paraguaya.
Mayo 18, 2026 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
54919402662_35dd3dd8a7_k.jpg
Selección Paraguaya
Javier Díaz de Vivar: “Llegar al Mundial lo más fuerte posible”
Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la APF, brindó detalles de los preparativos de la Albirroja para la Copa del Mundo donde la mentalidad está en llegar “lo más fuerte posible”.
Mayo 07, 2026 12:45 p. m.
 · 
Redacción D10
seleccion paraguaya femenina sub 17
Selección Paraguaya
Fracaso de la Albirroja femenina Sub 17
El equipo paraguayo fue goleado por Colombia y quedó eliminado en fase de grupos del Sudamericano que otorga 4 cupos al Mundial de la categoría.
Mayo 04, 2026 09:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay futbol odesur
Selección Paraguaya
Paraguay es campeón sudamericano en fútbol masculino
La Albirroja Sub 16 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Odesur de la juventud, que se cumplió en Panamá.
Abril 20, 2026 02:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más