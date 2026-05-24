Comenzó el sueño mundialista de Paraguay en Ypané

La Selección Paraguaya cumplió este domingo su primer entrenamiento en el marco del operativo de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La movilización se desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” (CARDE), donde el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro inició los trabajos con un grupo de siete futbolistas.

Ya en horas de la tarde se sumó a la concentración el jugador del Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, Alejandro Romero Gamarra, informó la APF en su página web oficial.

Albirrojos entrenando en Ypané. Foto: Prensa Albirroja.

La jornada de entrenamiento arrancó con una activación en gimnasio, seguida de ejercicios de coordinación general para luego pasar a tareas con pelota en campo.

Posteriormente, el plantel realizó trabajos de circulación con finalización y cerró la movilización con juegos en espacio reducido, buscando ritmo e intensidad en este inicio de actividades.

La siguiente movilización está prevista para este lunes desde las 17:00, nuevamente en el CARDE y a puertas cerradas.