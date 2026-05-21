21 may. 2026
Cerro Porteño

Cecilio Domínguez: “Holan me motivó”

Cecilio Domínguez, una de las grandes figuras del triunfo de Cerro Porteño ante Palmeiras reconoció que recibió una motivación especial de su entrenador Ariel Holan.

Mayo 21, 2026 10:25 a. m. • 
Por Redacción D10
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Cecilio Domínguez controla el balón ante la marca de Arthur. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Cecilio Domínguez habló en zona mixta luego del triunfazo que obtuvo Cerro Porteño por 1-0 ante Palmeiras que le sirvió al Ciclón para obtener su anticipado boleto a octavos de final de la Conmebol Libertadores.

El 10 explicó lo que fue la enorme victoria obtenida. “Fue un partido de mucho sacrificio”, explicó. “Ganamos porque quisimos, no vinimos a especular. Nos metimos atrás por que el rival también juega”, añadió.

Cecilio reconoció que no sabía que arrancaría como titular pero que estaba consciente de la estrategia que preparaba Ariel Holan. “No sabía que iba a jugar pero sabía lo que quería porque recalcaba eso en las prácticas”, reveló.

También destacó que Holan lo motivó para este partido con una charla especial. “Me llamó, me motivó realmente y pude hacer un buen partido”, destacó.

Por último se refirió al gran presente del argentino Pablo Vegetti. “Fue un lindo gol, él estaba pasando por una racha negativa nada más. Ahora hay que aprovecharlo que anda haciendo goles”, concluyó.

Cerro Porteño es líder del Grupo F con 10 unidades y de ganar su próximo encuentro ante Sporting Cristal se asegurará el primer lugar del grupo.

Cecilio Domínguez Ariel Holan Cerro Porteño
Redacción D10
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