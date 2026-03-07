Cecilio Domínguez confirma la recuperación de Cerro Porteño

La necesidad de los tres puntos, tanto por Guaraní como por Cerro Porteño, no se tradujo en el trámite observado en el primer tiempo en el ueno Luis Salinas.

El Ciclón, que buscaba la victoria para arrimarse a Olimpia y darle tranquilidad al cuerpo técnico, no pudo imponerse en el terreno de juego. En este periodo, el choque se hizo parejo, cortado, aunque con dos situaciones de peligro generadas por Cerro Porteño.

A los 28’, de un lateral, Gaspar Servio impidió el tanto de Ignacio Aliseda y del rebote, Marcelo Chaparro no supo darle dirección a su tiro. Tres minutos después, Fabricio Domínguez envió el servicio aéreo que conectó Jonatan Torres, pero no exigió al portero aurinegro.

El Indio, que también estaba obligado a ganar tras dos jornadas sin sonrisas en el plano local, y con el entrenador en la cuerda floja, se presentó con un onceno más ofensivo que no pesó en Itauguá. En el primer tiempo no inquietó a Alexis Martín. De hecho que el juego en sí estuvo lejos de ser atractivo para el público.

En el complemento, Cecilio Domínguez abrió el marcador en la primera pelota que tocó, a los 58’. Jonatan Torres peinó el balón tras un lateral y el 10 azulgrana, sin saltar, definió de cabeza para vencer a Gaspar Servio.

El gol recibido despertó a Guaraní, que también creció con el ingreso de Fernando Fernández y César Miño. Entre el minuto 64 y el 67, el Aborigen generó tres situaciones claras para llegar al empate: Jhon Jairo y César Miño definieron mal, mientras que Alexis Martín se estiró para tapar el remate de Richard Torales.

La defensa azulgrana comenzó a sufrir con la propuesta de Guaraní, mas se encontró con espacios. A los 75’, Cecilio Domínguez no pudo convertir de contragolpe y del rebote, Jonatan Torres tampoco supo resolver de buena manera. Un bombazo de Juan Iturbe hizo tambalear la portería aurinegra a los 78’.

La fuerza ofensiva del Aborigen se fue debilitando y Cerro Porteño llegó al gol de la calma a los 88’, nuevamente por intermedio de Ceciclio Domínguez, esta vez de penal. A él le cometieron la falta tras una habilitación de taco de Mateo Klimowicz. El goleador de la noche no solo fue clave para los goles, sino que además aportó en otras zonas del juego.

Cerro Porteño encadenó su tercera victoria y este sábado se quedó a tres puntos del líder, que juega este domingo. Por su parte, Guaraní sigue sin recuperarse y la continuidad de Víctor Bernay está complicada.