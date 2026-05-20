20 may. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño tiene equipo confirmado

El técnico argentino de Cerro Porteño, Ariel Holan, definió los once titulares para el partido de esta noche ante Palmeiras por la Conmebol Libertadores.

Mayo 20, 2026 07:05 p. m. • 
Por Redacción D10
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Cerro Porteño lucirá este hermosa indumentaria ante Palmeiras.

Cuenta regresiva para el inicio del partido entre Palmeiras y Cerro Porteño a jugarse desde las 21:30 en el estadio Allianz Parque por la fecha 5 del Grupo F de la Conmebol Libertadores.

El técnico argentino Ariel Holan ya confirmó el equipo titular de Cerro Porteño que saldrá a la cancha a buscar tres puntos vitales para adueñarse de manera solitaria de la punta del grupo.

El onceno de Holan es el siguiente: Alexis Martin; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez (C), Matías Pérez y Marcelo Chaparro; Cecilio Domínguez, Robert Piris, Jorge Morel y Mateo Klimowicz; Fredy Noguera y Pablo Vegetti.

Cerro Porteño y Palmeiras se medirán este miércoles 20 de mayo a las 21:30 en el Allianz Parque y el arbitraje correrá por cuenta del argentino Yael Falcón Pérez. En el sistema de videoarbitraje (VAR) estará a cargo su compatriota Héctor Paletta.

Ariel Holan Cerro Porteño Palmeiras
Redacción D10
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