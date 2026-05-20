Cerro Porteño tiene equipo confirmado

Cuenta regresiva para el inicio del partido entre Palmeiras y Cerro Porteño a jugarse desde las 21:30 en el estadio Allianz Parque por la fecha 5 del Grupo F de la Conmebol Libertadores.

El técnico argentino Ariel Holan ya confirmó el equipo titular de Cerro Porteño que saldrá a la cancha a buscar tres puntos vitales para adueñarse de manera solitaria de la punta del grupo.

El onceno de Holan es el siguiente: Alexis Martin; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez (C), Matías Pérez y Marcelo Chaparro; Cecilio Domínguez, Robert Piris, Jorge Morel y Mateo Klimowicz; Fredy Noguera y Pablo Vegetti.

Cerro Porteño y Palmeiras se medirán este miércoles 20 de mayo a las 21:30 en el Allianz Parque y el arbitraje correrá por cuenta del argentino Yael Falcón Pérez. En el sistema de videoarbitraje (VAR) estará a cargo su compatriota Héctor Paletta.