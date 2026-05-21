21 may. 2026
Cerro Porteño

Jonatan Torres y el gran objetivo de Cerro: “Queremos terminar primeros”

Jonatan Torres destacó la histórica victoria de Cerro Porteño ante Palmeiras y aseguró que el equipo ahora busca cerrar la fase como líder.

Mayo 21, 2026 05:26 p. m.
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Jonatan Torres, delantero del Ciclón.

Foto: Cerro Porteño

El delantero de Cerro Porteño, Jonatan Torres, destacó la importancia de la victoria conseguida ante Palmeiras por Copa Libertadores y aseguró que el plantel azulgrana todavía apunta a cerrar la fase de grupos en lo más alto de la tabla.

“Felices, era algo que estábamos buscando, de poder pegar esta clase de triunfos, estamos contentos, pero todavía tenemos un partido más de copa y necesitamos terminar primeros”, expresó el atacante, dejando en claro que el equipo no se conforma solamente con la clasificación.

Torres también habló sobre la relevancia de haber derrotado a un rival de jerarquía internacional como Palmeiras. “Por la clase del rival, por lo que significa un rival como Palmeiras, fue un gran partido de todos, siento que por momentos pudimos lastimarlo y estar a la altura”, comentó, resaltando el rendimiento colectivo que mostró el conjunto azulgrana en Brasil.

Además, el delantero remarcó que el gran objetivo inmediato pasa por asegurar el primer lugar del grupo y seguir fortaleciendo el trabajo del equipo de cara al segundo semestre. “El objetivo es quedar primeros, tenemos una linda oportunidad, es fundamental después poder hacer una buena pretemporada para poder encarar de la mejor manera el segundo semestre del año”, sostuvo.

Finalmente, Jonatan Torres pidió mantener la humildad y continuar trabajando para sostener este presente positivo de Cerro Porteño. “Tenemos que trabajar mucho, no es fácil lo que hemos logrado, pero tenemos mucho por delante”, concluyó.

Cerro Porteño Copa Libertadores Jonathan Torres
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