La reacción viral de Davo Xeneize al triunfazo de Cerro Porteño en Brasil

El triunfazo de Cerro Porteño ante Palmeiras en Brasil no solo desató la locura de los hinchas azulgranas, sino que también tuvo repercusión internacional y hasta generó la reacción de uno de los streamers más populares del continente: Davo Xeneize.

Durante una transmisión en vivo, el reconocido creador de contenido argentino celebró con efusividad la histórica victoria del Ciclón y dejó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Aguante el tereré. Esto es Paraguay. Aguante Cerro Porteño, vamos carajo”, expresó Davo, sorprendido por la entrega y el carácter del conjunto azulgrana, que logró un triunfo clave para consolidarse en la cima de su grupo en la Copa Libertadores.

El comentario del streamer se sumó a la ola de repercusiones que dejó la victoria azulgrana, en una noche que quedará marcada para el hincha cerrista por la intensidad del equipo y el golpe anímico que significa ganar en una cancha tan exigente como la de Palmeiras.

En redes sociales, sus palabras fueron ampliamente compartidas por hinchas paraguayos, que celebraron el reconocimiento al fútbol nacional y al momento que atraviesa Cerro Porteño en el certamen continental.