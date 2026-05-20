La camiseta especial que usará Cerro ante Palmeiras

Cerro Porteño acaba de anunciar la nueva camiseta que utilizará este miércoles desde las 21:30 ante Palmeiras por la fecha 5 del Grupo F de la Conmebol Libertadores.

Se trata de una indumentaria homenaje a la alternativa de la temporada 1999 donde el Ciclón alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores. El video publicado por la marca que viste a Cerro Porteño tuvo como protagonista a Héctor Blanco, jugador de aquél equipo azulgrana.

La delegación azulgrana ya está en Brasil y la misma está compuesta por 54 personas, entre ellas 25 futbolistas que estarán a disposición del entrenador argentino Ariel Holan para este compromiso. Toda la representación se hospeda en el Hotel de Guarulhos.

Cerro Porteño y Palmeiras se medirán este miércoles 20 de mayo a las 21:30 en el Allianz Parque y el arbitraje correrá por cuenta del argentino Yael Falcón Pérez. En el sistema de videoarbitraje (VAR) estará a cargo su compatriota Héctor Paletta.

De la mano de un histórico, vuelve una camiseta eterna ♾️🌪️ pic.twitter.com/qK1Lx0xVx7 — Puma Paraguay (@PUMAParaguay) May 20, 2026