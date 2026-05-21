Enrique Biedermann: “El planteamiento salió a la perfección”

Enrique Biedermann, directivo de Cerro Porteño, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM sobre el triunfo obtenido ante Palmeiras por la Conmebol Libertadores.

Biedermann destacó al entrenador Ariel Holan. “El planteamiento salió a la perfección, estamos muy contentos con la victoria”, comenzó diciendo.

El directivo azulgrana explicó que el Ciclón se preparó para este duelo. “Hemos preparado este partido de muy buena forma, estábamos convencidos de que habíamos que creer”, añadió.

En campamento azulgrana, no existe conformismo y ya se plantean un siguiente objetivo. “Tenemos el juego con Cristal, ya clasificados pero el objetivo es clasificar primero”, aseguró.

Consultado sobre las declaraciones de Abel Ferreira reconociendo que Cerro fue superior, Biederemann aprovechó para responder con altura al técnico portugués. “Me puso contento por que criticó cuando achicamos la cancha. Ellos también buscaron sacar ventaja deportiva mojando el campo de juego del lado donde nosotros defendíamos, pero no hay quejas, son cosas de Copa”, detalló.

Sobre la hinchada que copó Sao Paulo, Biedermann tuvo palabras de agradecimiento. “Maravillosa la hinchada y su aliento sin parar. El equipo pudo devolverles el esfuerzo con esta victoria”, indicó.

También sacó pecho por Pablo Vegetti. “Tremendo jugador, por algo fuimos a buscarlo. Sabemos de la jerarquía que tiene y va a seguir dándonos alegrías”, aseguró.

Por último habló del tema refuerzos para el segundo semestre. “Hay tiempo, el parate del Mundial nos va a dar tiempo para sentarnos a analizar los refuerzos que vendrán”, cerró.