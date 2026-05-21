Morel y la receta del golpe histórico: “Estuvimos fuertes en lo mental”

Con serenidad, pero dejando en claro el valor del triunfo, Morel destacó que la clave estuvo en la inteligencia táctica y en la fortaleza emocional que mostró el plantel en un momento complejo para la institución. “Estuvimos fuertes en lo mental”, dijo.

Añadió también que “el entretiempo fue fundamental. El cuerpo técnico hizo cambios claves y el equipo entendió cómo jugar el partido”, expresó el volante, remarcando la capacidad del Ciclón para sostener la ventaja ante uno de los gigantes del continente.

Sobre el rendimiento colectivo, el mediocampista aseguró que la tranquilidad nació desde la seguridad defensiva. “Estuvimos tranquilos porque estábamos sólidos en defensa. El equipo respondió muy bien”, afirmó.

Morel también reconoció que el contexto institucional y las dificultades recientes terminaron convirtiéndose en una motivación extra dentro del grupo. “Pasa por la cabeza todo lo que vive Cerro. Los problemas ayudaron para estar más duros”, confesó.

Finalmente, el volante azulgrana se refirió al ambiente que se vivió en Paraguay durante la histórica victoria. “Nos contaron que fue una fiesta en Asunción y esta victoria es para los hinchas”, sentenció, dedicando el triunfo a la afición cerrista que celebró con euforia la conquista internacional.