21 may. 2026
Cerro Porteño

Ariel Holan: “El gran mérito fue estar enfocados”

Ariel Holan, técnico de Cerro Porteño, hizo hincapié a las claves del histórico triunfo obtenido ante Palmeiras.

Mayo 21, 2026 09:12 a. m. • 
Por Redacción D10
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Ariel Holan, técnico de Cerro Porteño.

Cerro Porteño derrotó por 1-0 a Palmeiras en el mismísimo Allianz Parque para obtener su anticipada clasificación a octavos de final de la Conmebol Libertadores.

El técnico argentino Ariel Holan brindó un análisis del gran triunfo de su equipo en conferencia de prensa. “Hicimos el mejor partido posible en la situación que nosotros estamos y lo hicimos contra un equipo que para mí es el mejor. El gran mérito fue estar enfocados”, comenzó diciendo. “No sé de dónde sacaron la fuerza; de lo más profundo de su pasión”, añadió.

Holan reconoció que para este partido se prepararon con anticipación. “Fuimos sacrificando partidos del campeonato para probar cosas para este partido”, indicó.

También destacó al goleador Pablo Vegetti, autor del tanto del triunfo. “Es un futbolista que en el área es goleador. De contragolpe tuvimos la posibilidad de dejarlo a él en una posición como para que defina y ahí es un futbolista muy complejo”, detalló.

También hubo palabras de elogio para Cecilio Domínguez, de gran tarea tanto ofensiva como defensivamente. “Cecilio hizo un gran esfuerzo, no venía físicamente, estuvo lesionado, después estuvo suspendido, pasó por muchas vicisitudes”, manifestó. “Yo en Cecilio confío muchísimo, pero tiene que estar al 100%", agregó.

Por último se refirió al nivel de juego que demostró su equipo. “Hoy es muy difícil a este nivel de partido si no estás a la altura desde el punto de vista del ritmo y la dinámica, pero lo hicimos muy bien”, concluyó.

Ariel Holan Cerro Porteño Libertadores
Redacción D10
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