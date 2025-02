Cecilio Domínguez, jugador de Cerro Porteño, charló con la prensa en la previa al juego ante Trinidense, que será el sábado 8, en el Villa Alegre de la ciudad de Encarnación, desde las 20:30, por la fecha 4 del Apertura.

El atacante volvió a tomar protagonismo luego de no poder completar un buen semestre en la temporada anterior a lo que expuso: “Me siento superbién. Hice un buen trabajo en la pretemporada, pude lograr lo que quería. Soy consciente de que la gente espera mucho de mí, yo también espero mucho de mí”.

Analizando el momento que atravesó cuando no le tocó encontrar un mejor ritmo de competencia, el ofensivo azulgrana analizó: “Hay muchas cosas que la gente no sabe, solo yo sé, por eso es un poco difícil decir acerca de una valoración de rendimiento”, sumando: “Soy consciente de que todavía me falta, trabajo para eso, para mejorar, y de a poco volver, es muy difícil volver a jugar después de mucho tiempo”.

COMPROMISO. “No estamos conformes con lo que hicimos, porque no conseguimos los puntos que queríamos, pero somos conscientes de que los rivales también juegan, y más contra Cerro”, apuntó Cecilio al momento de evaluar estas primeras tres fechas, sumando: “No tenemos margen de error, hay que campeonar como sea”.

Analizando el plantel que dispone el Ciclón, Domínguez remarcó: “La dirigencia se movió bien, trajeron jugadores de jerarquía, los que llegaron se acoplaron bien y estamos muy contentos con el grupo que se formó y por lo que podemos pelear”.