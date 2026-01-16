17 ene. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera Deportiva y el derbi de Manchester

La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana trae consigo el derbi de Manchester entre el United y el City. También destacan los amistosos de Cerro Porteño y Olimpia.

Enero 16, 2026 11:15 a. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 16.png

El derbi de Mánchester se llevará toda la atención este fin de semana.

Como cada viernes te presentamos la Cartelera Deportiva D10 del fin de semana con los mejores partidos para tomar nota. Resalta el derbi de Manchester entre el United y el City, además de los amistosos que tendrán los grandes del fútbol paraguayo como Cerro Porteño y Olimpia.

Viernes 16/01:

17:00 PSG vs. Lille.

21:00 Montevideo Wanderers vs. Independiente.

Sábado 17/01:

9:30 Manchester United vs. Manchester City.

10:00 Real Madrid vs. Levante.

11:00 Udinese vs. Inter.

12:00 Sunderland vs. Crystal Palace.

12:00 Liverpool vs. Bunrnley.

12:00 Chelsea vs. Brentford.

13:00 Egipto vs. Nigeria (Tercer Puesto de la Copa África).

14:30 Leipzig vs. Bayern Múnich.

14:30 Nottingham Forest vs. Arsenal.

20:00 San Lorenzo vs. Cerro Porteño.

22:15 Peñarol vs. River Plate.

Domingo 18/01:

11:00 Estrasburgo vs. Metz.

12:15 Atlético de Madrid vs. Alavés.

14:00 Torino vs. Roma.

16:00 Senegal vs. Marruecos (Final de la Copa África).

16:45 Milan vs. Lecce.

17:00 Real Sociedad vs. Barcelona.

21:15 Boca Juniors vs. Olimpia.

Cartelera deportiva Manchester United Manchester City
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cartelera deportiva D10 07.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva con varios partidazos
Como cada viernes te presentamos la cartelera deportiva D10 con los mejores partidos para este fin de semana donde resaltan Boca Juniors vs. River Plate y Manchester City vs. Liverpool.
Noviembre 07, 2025 11:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 31.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te presentamos la agenda con los principales eventos que marcan el fin de semana.

Octubre 31, 2025 12:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 03.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te presentamos la agenda deportiva para este fin de semana.
Octubre 03, 2025 11:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 26 (1).png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te presentamos la agenda con los principales eventos deportivos del fin de semana.
Septiembre 26, 2025 11:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 19.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te presentamos la cartelera con los principales eventos del fin de semana.
Septiembre 19, 2025 11:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 12.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva con el derbi de Manchester
Como cada viernes te presentamos la cartelera deportiva del fin de semana cuyo atractivo principal es el derbi de Manchester entre el United y el City.
Septiembre 12, 2025 09:39 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más