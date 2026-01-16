Cartelera Deportiva y el derbi de Manchester

Como cada viernes te presentamos la Cartelera Deportiva D10 del fin de semana con los mejores partidos para tomar nota. Resalta el derbi de Manchester entre el United y el City, además de los amistosos que tendrán los grandes del fútbol paraguayo como Cerro Porteño y Olimpia.
Viernes 16/01:
17:00 PSG vs. Lille.
21:00 Montevideo Wanderers vs. Independiente.
Sábado 17/01:
9:30 Manchester United vs. Manchester City.
10:00 Real Madrid vs. Levante.
11:00 Udinese vs. Inter.
12:00 Sunderland vs. Crystal Palace.
12:00 Liverpool vs. Bunrnley.
12:00 Chelsea vs. Brentford.
13:00 Egipto vs. Nigeria (Tercer Puesto de la Copa África).
14:30 Leipzig vs. Bayern Múnich.
14:30 Nottingham Forest vs. Arsenal.
20:00 San Lorenzo vs. Cerro Porteño.
22:15 Peñarol vs. River Plate.
Domingo 18/01:
11:00 Estrasburgo vs. Metz.
12:15 Atlético de Madrid vs. Alavés.
14:00 Torino vs. Roma.
16:00 Senegal vs. Marruecos (Final de la Copa África).
16:45 Milan vs. Lecce.
17:00 Real Sociedad vs. Barcelona.
21:15 Boca Juniors vs. Olimpia.