Cartelera deportiva con duelo de paraguayos en la Premier League

Es viernes y en D10 te traemos la Cartelera Deportiva del fin de semana donde resalta el duelo de paraguayos que protagonizarán Diego Gómez y Omar Alderete en el Brighton vs. Sunderland por la Premier League de Inglaterra.
Viernes 19/12:
16:00 Bologna vs. Inter.
16:30 Borussia Dortmund vs. Monchengladbach.
17:00 Valencia vs. Mallorca.
Sábado 20/12:
9:30 Newcastle vs. Chelsea.
12:00 Manchester City vs. West Ham.
12:00 Brighton vs. Sunderland.
14:30 Tottenham vs. Liverpool.
16:45 Juventus vs. Roma.
17:00 Everton vs. Arsenal.
17:00 Real Madrid vs. Sevilla.
18:00 Estudiantes vs. Platense.
Domingo 21/12:
10:00 Girona vs. Atlético de Madrid.
10:45 Strasburgo vs. Dunkerque.
12:15 Villarreal vs. Barcelona.
13:30 Aston Villa vs. Manchester United.
18:00 Vasco da Gama vs. Corinthians.