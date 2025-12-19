19 dic. 2025
Cartelera Deportiva

Cartelera deportiva con duelo de paraguayos en la Premier League

La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana te trae como principal atractivo el duelo entre los paraguayos Diego Gómez y Omar Alderete en la Pemier League.

Diciembre 19, 2025 12:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 19.png

Diego Gómez y Omar Alderete se medirán en la Premier League.

Es viernes y en D10 te traemos la Cartelera Deportiva del fin de semana donde resalta el duelo de paraguayos que protagonizarán Diego Gómez y Omar Alderete en el Brighton vs. Sunderland por la Premier League de Inglaterra.

Viernes 19/12:

16:00 Bologna vs. Inter.

16:30 Borussia Dortmund vs. Monchengladbach.

17:00 Valencia vs. Mallorca.

Sábado 20/12:

9:30 Newcastle vs. Chelsea.

12:00 Manchester City vs. West Ham.

12:00 Brighton vs. Sunderland.

14:30 Tottenham vs. Liverpool.

16:45 Juventus vs. Roma.

17:00 Everton vs. Arsenal.

17:00 Real Madrid vs. Sevilla.

18:00 Estudiantes vs. Platense.

Domingo 21/12:

10:00 Girona vs. Atlético de Madrid.

10:45 Strasburgo vs. Dunkerque.

12:15 Villarreal vs. Barcelona.

13:30 Aston Villa vs. Manchester United.

18:00 Vasco da Gama vs. Corinthians.

Cartelera deportiva D10 Paraguayos
Redacción D10
