12 dic. 2025
Cartelera Deportiva

Cartelera deportiva del fin de semana

Como cada viernes te acercamos la cartelera con los duelos más relevantes del fin de semana.

Diciembre 12, 2025 11:52 a. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 12.png

Estudiantes con Arzamendia busca el título frente a Racing de Sánchez.

Con el fútbol local definido, la mirada se centra en el exterior en donde varias ligas definen sus torneos. Una de las propuestas más atractivas tiene que ver con lo que pase en el fútbol argentino en donde Estudiantes de La Plata con Santiago Arzamendia, buscará el cetro de campeón frente a Racing que tiene entre sus filas a Richard Sánchez.

Este duelo está marcado para este sábado a las 21.00 en el estadio Madre de Ciudades de la localidad de Santiago del Estero.

Acá la agenda completa.

Viernes 12 de diciembre
16.30 - Unión Berlin vs. Red Bull Leipzig - Bundesliga
22.00 - Junior vs. Deportes Tolima - Liga de Colombia

Sábado 13 de diciembre
10.00 - Atlético Madrid vs. Valencia - Liga de España
11.00 - Torino vs. Cremonese - Serie A
12.00 - Chelsea vs. Everton - Premier League
12.00 - Liverpool vs. Brighton - Premier League
12.15 - Barcelona vs. Osasuna - Liga de España
14.00 - Flamengo vs. Pyraminds - Copa Intercontinental
14.30 - Bayer Leverkusen vs. Cologne - Bundesliga
15.00 - Metz vs. PSG - Ligue 1
17.00 - Arsenal vs. Wolves - Premier League
17.30 - Sporting vs. AVS - Liga de Portugal
19.00 - Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - Copa Colombia
21.00 - Racing vs. Estudiantes de La Plata - Liga Argentina

Domingo 14 de diciembre
08.30 - Milan vs. Sassuolo - Serie A
11.00 - Udinese vs. Napoli - Serie A
11.00 - Crystal Palace vs. Manchester City - Premier League
11.00 - Sunderland vs. Newcastle - Premier League
11.30 - Freiburg vs. Borussia Dortmund - Bundesliga
13.15 - Estrasburgo vs. Lorient - Ligue 1
13.30 - Bayern Múnich vs. Mainz - Bundesliga
14.00 - Génova vs. Inter - Serie A
16.45 - Bologna vs. Juventus - Serie A
17.00 - Alavés vs. Real Madrid - Liga de España
18.00 - Corinthians vs. Cruzeiro - Copa de Brasil
20.30 - Fluminense vs. Vasco Da Gama - Copa de Brasil
22.00 - Toluca vs. Tigres - Liga Mx

Cartelera deportiva Fútbol Internacional
Redacción D10
