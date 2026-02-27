Cartelera deportiva del fin de semana

Fin de semana de acción y emoción en el fútbol, con las miradas puestas en los diferentes albirrojos. Sin dudas, todos los focos estarán puestos en Adam Bareiro, que tuvo un estreno arrollador con la camiseta de Boca Juniors y se perfila para arrancar de titular frente a Gimnasia de Mendoza.
El “Zorrito” marcó un doblete por Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy y con eso se ganó el afecto de la hinchada y también la consideración del cuerpo técnico de Claudio Úbeda. Su debut en el torneo de Primera División Argentina podría ser este sábado a las 17.45.
VIERNES 27 DE FEBRERO
16.45 - Estrasburgo vs. Lens – Ligue 1
17.00 – Wolves vs. Aston Villa – Premier League
23.59 - Juárez vs. Atlas – Liga MX
SÁBADO 28 DE FEBRERO
09.30 – Bournemouth vs. Sunderland – Premier League
12.00 – Liverpool vs. Brentford – Premier League
12.15 – Barcelona vs. Villarreal – Liga de España
14.00 – Hellas Verona vs. Napoli - Serie A
14.30 – Leeds vs. Manchester City – Premier League
14.30 – Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich – Bundesliga
16.45 – Inter vs. Génova - Serie A
17.00 – Real Oviedo vs. Atlético de Madrid – Liga de España
17.05 – Le Havre vs. PSG - Ligue 1
17.45 – Boca Juniors vs. Gimnassia (Mendoza) - Liga Argentina
18.30 – Sportivo Ameliano vs. Olimpia - Torneo Apertura
20.00 – Independiente vs. Central Córdoba - Liga Argentina
20.30 – Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense – Torneo Apertura
21.30 – San José vs. Atlanta – MLS
22.15 – Talleres vs. San Lorenzo - Liga Argentina
DOMINGO 1 DE MARZO
08.30 – Cremonese vs. Milan – Serie A
11.00 – Brighton vs. Nottingham Forest – Premier League
11.00 – Manchester United vs. Crystal Palace – Premier League
13.30 – Arsenal vs. Chelsea – Premier League
14.00 – Liga de Quito vs. Macará - Liga de Ecuador
16.45 – Roma vs. Juventus – Serie A
16.45 – Marsella vs. Lyon – Ligue 1
17.00 – Newell’s vs. Rosario Central – Liga Argentina
18.00 – Gremio vs. Internacional - Campeonato Gaúcho
18.30 – Nacional vs. Guaraní – Torneo Apertura
20.30 – Palmeiras vs. São Paulo – Campeonato Paulista
20.30 – Cerro Porteño vs. Deportivo Recoleta – Torneo Apertura
21.30 – Defensa y Justicia vs. Lanús – Liga Argentina