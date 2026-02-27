27 feb. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera deportiva del fin de semana

Como cada viernes te acercamos la agenda con los principales eventos del fin de semana.

Febrero 27, 2026 12:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 27.png

Bareiro es el jugador paraguayo del momento.

Fin de semana de acción y emoción en el fútbol, con las miradas puestas en los diferentes albirrojos. Sin dudas, todos los focos estarán puestos en Adam Bareiro, que tuvo un estreno arrollador con la camiseta de Boca Juniors y se perfila para arrancar de titular frente a Gimnasia de Mendoza.

El “Zorrito” marcó un doblete por Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy y con eso se ganó el afecto de la hinchada y también la consideración del cuerpo técnico de Claudio Úbeda. Su debut en el torneo de Primera División Argentina podría ser este sábado a las 17.45.

VIERNES 27 DE FEBRERO

16.45 - Estrasburgo vs. Lens – Ligue 1

17.00 – Wolves vs. Aston Villa – Premier League

23.59 - Juárez vs. Atlas – Liga MX

SÁBADO 28 DE FEBRERO

09.30 – Bournemouth vs. Sunderland – Premier League

12.00 – Liverpool vs. Brentford – Premier League

12.15 – Barcelona vs. Villarreal – Liga de España

14.00 – Hellas Verona vs. Napoli - Serie A

14.30 – Leeds vs. Manchester City – Premier League

14.30 – Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich – Bundesliga

16.45 – Inter vs. Génova - Serie A

17.00 – Real Oviedo vs. Atlético de Madrid – Liga de España

17.05 – Le Havre vs. PSG - Ligue 1

17.45 – Boca Juniors vs. Gimnassia (Mendoza) - Liga Argentina

18.30 – Sportivo Ameliano vs. Olimpia - Torneo Apertura

20.00 – Independiente vs. Central Córdoba - Liga Argentina

20.30 – Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense – Torneo Apertura

21.30 – San José vs. Atlanta – MLS

22.15 – Talleres vs. San Lorenzo - Liga Argentina

DOMINGO 1 DE MARZO

08.30 – Cremonese vs. Milan – Serie A

11.00 – Brighton vs. Nottingham Forest – Premier League

11.00 – Manchester United vs. Crystal Palace – Premier League

13.30 – Arsenal vs. Chelsea – Premier League

14.00 – Liga de Quito vs. Macará - Liga de Ecuador

16.45 – Roma vs. Juventus – Serie A

16.45 – Marsella vs. Lyon – Ligue 1

17.00 – Newell’s vs. Rosario Central – Liga Argentina

18.00 – Gremio vs. Internacional - Campeonato Gaúcho

18.30 – Nacional vs. Guaraní – Torneo Apertura

20.30 – Palmeiras vs. São Paulo – Campeonato Paulista

20.30 – Cerro Porteño vs. Deportivo Recoleta – Torneo Apertura

21.30 – Defensa y Justicia vs. Lanús – Liga Argentina

Fútbol Internacional Cartelera deportiva Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cartelera deportiva D10 16.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva y el derbi de Manchester
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana trae consigo el derbi de Manchester entre el United y el City. También destacan los amistosos de Cerro Porteño y Olimpia.
Enero 16, 2026 11:15 a. m.
 · 
Redacción D10
InShot_20260109_090735323.jpg
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva con foco en la Supercopa de España
El clásico entre Real Madrid y Barcelona por la Supercopa de España es el plato fuerte de la Cartelera Deportiva D10 de este fin de semana.
Enero 09, 2026 09:21 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 19.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva con duelo de paraguayos en la Premier League
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana te trae como principal atractivo el duelo entre los paraguayos Diego Gómez y Omar Alderete en la Pemier League.
Diciembre 19, 2025 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 12.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te acercamos la cartelera con los duelos más relevantes del fin de semana.
Diciembre 12, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 21.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva y la final de la Sudamericana en Asunción
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana te trae la gran final de la Conmebol Sudamericana a disputarse en Asunción entre Atlético Mineiro y Lanús
Noviembre 21, 2025 10:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 14.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva trae la final de la Copa Paraguay
Como cada viernes te presentamos la Cartelera Deportiva D10 con el listado de los mejores partidos para este fin de semana, entre ellos la final de la Copa Paraguay 2025.
Noviembre 14, 2025 12:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más