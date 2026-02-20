La cartelera deportiva del fin de semana es eclipsada por lo que será el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia. La máxima fiesta del fútbol paraguayo será este sábado 21 de febrero, desde las 18.30 en La Nueva Olla.
El Ciclón buscará cortar con una racha sin triunfos en casa ante el clásico rival y acomodarse en la tabla, mientras que el Decano quiere estirar su ventaja y retomar la primera posición del torneo Apertura 2026.
VIERNES 20 DE FEBRERO
17.15 – Defensa y Justicia vs. Belgrano – Liga Argentina
17.45 – Estudiantes vs. Sarmiento – Liga Argentina
18.30 – Libertad vs. Rubio Ñu – Torneo Apertura
20.00 – Boca Juniors vs. Racing – Liga Argentina
20.30 - Sportivo 2 de mayo vs. Deportivo Recoleta – Torneo Apertura
21.00 – Orense vs. Liga de Quito – Liga de Ecuador
22.15 – Rosario Central vs. Talleres – Liga Argentina
SÁBADO 22 DE FEBRERO
11.00 – Juventus vs. Como – Serie A
11.30 – Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt – Bundesliga
12.00 – Brentford vs. Brighton – Premier League
12.00 – Chelsea vs. Burnley – Premier League
14.00 – Lecce vs. Inter – Serie A
14.30 – Osasuna vs. Real Madrid – Liga de España
14.30 – Leipzig vs. Borussia Dortmund – Bundesliga
16.45 – Cagliari vs. Lazio – Serie A
17.00 – Atlético Madrid vs. Espanyol – Liga de España
17.00 – Manchester City vs. Newcastle United – Premier League
17.00 – Independiente Rivadavia vs. Independiente – Liga Argentina
17.05 – PSG vs. Metz – Ligue 1
18.00 – Sporting Cristal vs. Universitario – Liga de Perú
18.30 – Cerro Porteño vs. Olimpia – Torneo Apertura
18.30 – Barcelona vs. Técnico Universitario – Liga de Ecuador
18.30 – Bragantino vs. São Paulo – Liga de Brasil
18.45 – Cincinnati vs. Atlanta United – MLS
20.00 – Atlas vs. Atlético San Luis - Liga MX
20.30 – Palmeiras vs. Capivariano – Campeonato Paulista
DOMINGO 22 DE FEBRERO
11.00 – Nottingham vs. Liverpool – Premier League
11.00 – Atalanta vs. Napoli – Serie A
11.00 - Sunderland vs. Fulham – Premier League
12.15 – Barcelona vs. Levante – Liga de España
13.30 – Tottenham Hotspur vs. Arsenal – Premier League
14.00 – Milan vs. Parma – Serie A
16.45 – As Roma vs. Cremonese – Serie A
16.45 – Estrasburgo vs. Lyon - Ligue 1
17.00 – San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto – Liga Argentina
18.00 – Juventude vs. Gremio – Campeonato Gaúcho
19.15 – Vélez Sarsfield vs. River Plate – Liga Argentina
20.00 – Sportivo Luqueño vs. Guaraní – Torneo Apertura