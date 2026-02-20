20 feb. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera Deportiva del fin de semana

Como cada viernes te acercamos la cartelera con los principales eventos que marcan la agenda deportiva.

Febrero 20, 2026 12:19 p. m. • 
Por Redacción D10
El Clásico será la atracción del fin de semana.

La cartelera deportiva del fin de semana es eclipsada por lo que será el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia. La máxima fiesta del fútbol paraguayo será este sábado 21 de febrero, desde las 18.30 en La Nueva Olla.

El Ciclón buscará cortar con una racha sin triunfos en casa ante el clásico rival y acomodarse en la tabla, mientras que el Decano quiere estirar su ventaja y retomar la primera posición del torneo Apertura 2026.

VIERNES 20 DE FEBRERO

17.15 – Defensa y Justicia vs. Belgrano – Liga Argentina

17.45 – Estudiantes vs. Sarmiento – Liga Argentina

18.30 – Libertad vs. Rubio Ñu – Torneo Apertura

20.00 – Boca Juniors vs. Racing – Liga Argentina

20.30 - Sportivo 2 de mayo vs. Deportivo Recoleta – Torneo Apertura

21.00 – Orense vs. Liga de Quito – Liga de Ecuador

22.15 – Rosario Central vs. Talleres – Liga Argentina

SÁBADO 22 DE FEBRERO

11.00 – Juventus vs. Como – Serie A

11.30 – Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt – Bundesliga

12.00 – Brentford vs. Brighton – Premier League

12.00 – Chelsea vs. Burnley – Premier League

14.00 – Lecce vs. Inter – Serie A

14.30 – Osasuna vs. Real Madrid – Liga de España

14.30 – Leipzig vs. Borussia Dortmund – Bundesliga

16.45 – Cagliari vs. Lazio – Serie A

17.00 – Atlético Madrid vs. Espanyol – Liga de España

17.00 – Manchester City vs. Newcastle United – Premier League

17.00 – Independiente Rivadavia vs. Independiente – Liga Argentina

17.05 – PSG vs. Metz – Ligue 1

18.00 – Sporting Cristal vs. Universitario – Liga de Perú

18.30 – Cerro Porteño vs. Olimpia – Torneo Apertura

18.30 – Barcelona vs. Técnico Universitario – Liga de Ecuador

18.30 – Bragantino vs. São Paulo – Liga de Brasil

18.45 – Cincinnati vs. Atlanta United – MLS

20.00 – Atlas vs. Atlético San Luis - Liga MX

20.30 – Palmeiras vs. Capivariano – Campeonato Paulista

DOMINGO 22 DE FEBRERO

11.00 – Nottingham vs. Liverpool – Premier League

11.00 – Atalanta vs. Napoli – Serie A

11.00 - Sunderland vs. Fulham – Premier League

12.15 – Barcelona vs. Levante – Liga de España

13.30 – Tottenham Hotspur vs. Arsenal – Premier League

14.00 – Milan vs. Parma – Serie A

16.45 – As Roma vs. Cremonese – Serie A

16.45 – Estrasburgo vs. Lyon - Ligue 1

17.00 – San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto – Liga Argentina

18.00 – Juventude vs. Gremio – Campeonato Gaúcho

19.15 – Vélez Sarsfield vs. River Plate – Liga Argentina

20.00 – Sportivo Luqueño vs. Guaraní – Torneo Apertura

Redacción D10
