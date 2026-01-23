Cartelera Deportiva y el retorno del fútbol paraguayo

Es viernes y como cada inicio de fin de semana te presentamos la Cartelera Deportiva que en esta oportunidad trae el regreso del fútbol paraguayo con la fecha 1 del torneo Apertura.
Viernes 23/01:
16:45 Inter vs. Pisa
18:00 Recoleta vs. Trinidense.
20:15 2 de Mayo vs. Luqueño.
Sábado 24/01:
9:30 West Ham vs. Sunderland.
12:00 Fulham vs. Brighton.
17:00 Villarreal vs. Real Madrid.
18:00 Nacional vs. San Lorenzo.
20:15 Cerro Porteño vs. Libertad.
Domingo 25/01:
12:15 Barcelona vs. Real Oviedo.
13:30 Arsenal vs. Manchester United.
14:00 Juventus vs. Napoli.
16:45 Roma vs. Milan.
18:00 Olimpia vs. Guaraní.
20:15 Ameliano vs. Rubio Ñu.