23 ene. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera Deportiva y el retorno del fútbol paraguayo

La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana trae consigo el regreso del apasionante fútbol paraguayo.

Enero 23, 2026 10:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 23.png

El clásico más añejo es el plante

Es viernes y como cada inicio de fin de semana te presentamos la Cartelera Deportiva que en esta oportunidad trae el regreso del fútbol paraguayo con la fecha 1 del torneo Apertura.

Viernes 23/01:

16:45 Inter vs. Pisa

18:00 Recoleta vs. Trinidense.

20:15 2 de Mayo vs. Luqueño.

Sábado 24/01:

9:30 West Ham vs. Sunderland.

12:00 Fulham vs. Brighton.

17:00 Villarreal vs. Real Madrid.

18:00 Nacional vs. San Lorenzo.

20:15 Cerro Porteño vs. Libertad.

Domingo 25/01:

12:15 Barcelona vs. Real Oviedo.

13:30 Arsenal vs. Manchester United.

14:00 Juventus vs. Napoli.

16:45 Roma vs. Milan.

18:00 Olimpia vs. Guaraní.

20:15 Ameliano vs. Rubio Ñu.

Cartelera deportiva Fútbol paraguayo Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cartelera deportiva D10 14.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva trae la final de la Copa Paraguay
Como cada viernes te presentamos la Cartelera Deportiva D10 con el listado de los mejores partidos para este fin de semana, entre ellos la final de la Copa Paraguay 2025.
Noviembre 14, 2025 12:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 07.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva con varios partidazos
Como cada viernes te presentamos la cartelera deportiva D10 con los mejores partidos para este fin de semana donde resaltan Boca Juniors vs. River Plate y Manchester City vs. Liverpool.
Noviembre 07, 2025 11:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 31.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te presentamos la agenda con los principales eventos que marcan el fin de semana.

Octubre 31, 2025 12:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 03.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te presentamos la agenda deportiva para este fin de semana.
Octubre 03, 2025 11:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 26 (1).png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te presentamos la agenda con los principales eventos deportivos del fin de semana.
Septiembre 26, 2025 11:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 19.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te presentamos la cartelera con los principales eventos del fin de semana.
Septiembre 19, 2025 11:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más