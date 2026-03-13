13 mar. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera deportiva del fin de semana

Como cada viernes te presentamos los principales eventos del fin de semana.

Marzo 13, 2026 11:25 a. m. • 
Por Redacción D10
Diego Gómez enfrenta a Omar Alderete en la Premier League.

El deporte no se detiene y a medida que la fecha de la Copa del Mundo se acerca, la atención crece en torno a lo que hagan los jugadores paraguayos en sus respectivos clubes. Acá un repaso por lo que depara el fútbol a nivel local e internacional.

VIERNES 13 DE MARZO
16.45 – Marsella vs. AJ Auxerre – Ligue 1
16.45 – Torino vs. Parma – Serie A
18.30 – Sportivo Luqueño vs. Sportivo San Lorenzo – Torneo Apertura
20.00 – Estudiantes de La Plata vs. Lanús – Liga Argentina
20.30 – Sportivo 2 de Mayo vs. Libertad – Torneo Apertura

SÁBADO 14 DE MARZO
11.00 – Inter vs. Atalanta – Serie A
11.30 – Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich – Bundesliga
11.30 – Borussia Dortmund vs. Augsburg - Bundesliga
12.00 – Sunderland vs. Brighton – Premier League
12.15 – Atlético de Madrid vs. Getafe – Liga de España
14.00 – Napoli vs. Lecce – Serie A
14.30 – Arsenal vs. Everton – Premier League
14.30 – Chelsea vs. Newcastle United – Premier League
16.45 – Atlanta United vs. Philadelphia Union – MLS
16.45 – Udinese vs. Juventus – Serie A
17.00 – Real Madrid vs. Elche – Liga de España
17.00 – West Ham vs. Manchester City – Premier League
18.30 – Recoleta vs Olimpia – Torneo Apertura
20.30 – Charlotte vs. Inter Miami – MLS
20.30 – Botafogo vs. Flamengo – Brasileirão
20.30 – Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense – Torneo Apertura
21.00 – Rosario Central vs Banfield – Liga Argentina
22.00 – Toluca vs. Atlas – Liga MX

DOMINGO 15 DE MARZO
11.00 – Estrasburgo vs. Paris – Ligue 1
11.00 – Manchester United vs. Aston Villa – Premier League
12.15 – Barcelona vs. Sevilla – Liga de España
13.30 – Liverpool vs. Tottenham – Premier League
14.00 – Como vs. Roma – Serie A
15.15 – Gimnasia y Esgrima vs. Independiente Rivadavia – Liga Argentina
15.30 – Stuttgart vs. Leipzig – Bundesliga
16.45 – Lazio vs. Milan – Serie A
17.30 – Belgrano vs. Talleres – Liga Argentina
18.30 – Palmeiras vs. Mirassol – Brasileirão
18.30 – Nacional vs. Rubio Ñu – Torneo Apertura
19.45 – River Plate vs. Sarmiento – Liga Argentina
20.30 – Bragantino vs. São Paulo – Brasileirão
20.30 – Sportivo Ameliano vs. Guaraní – Torneo Apertura
22.00 – Unión vs. Boca Juniors – Liga Argentina

