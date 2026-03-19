18 mar. 2026
Torneo Apertura

Libertad sigue en ascenso futbolístico

Libertad confirmó su buen momento y logró su cuarta victoria al hilo en el Apertura 2026. Este miércoles por la fecha 11 superó 2-1 a Nacional y se prende a la lucha.

Marzo 18, 2026 10:31 p. m. • 
Por Redacción D10
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Lorenzo Melgarejo con su doblete le dio la victoria a Libertad.

APF

Por la undécima fecha del Torneo Apertura, en La Huerta, Libertad superó 2-1 a Nacional y confirmó su ascenso en este tramo del campeonato. Esta es su cuarta victoria al hilo después de un arranque turbulento.

En líneas generales el partido fue muy entretenido. Frenético por las características ofensivas de ambos equipos y de mucha fricción en el medio sector del campo de juego.

El punto de inflexión llegó a los 31 minutos con el golazo de Alan Benítez, pero este no subió al marcador a raíz de la posición adelantada del lateral. Sin embargo, el tanto anulado no hizo daño moral, por el contrario, los repolleros se fueron con todo y a los 38’ concretaron el gol inicial.

El autor fue el capitán Lorenzo Melgarejo que llegó a su sexto tanto en el Torneo Apertura. En la segunda mitad, el Guma apostó a esperar las propuestas del Tricolor para evitar la paridad.

Pero gracias a la pelota parada encontró la sanción de un penal a favor a los 61’. Del remate se encargó el goleador del partido, Lorenzo Melgarejo quien no falló ante el buen portero Santiago Rojas. Para Melgarejo significó su séptima anotación y el tercer doblete en este semestre.

Sobre el final, Hugo Iván Valdez puso en suspenso el partido con su tanto. Pero el resultado definitivo fue el 2-1 para la alegría de los aficionados del Guma.

En cuanto a los antecedentes, Libertad y Nacional han disputado un total de 272 juegos. El Guma alcanzó 123 triunfos, la Academia se ha impuesto en 81 oportunidades y las igualdades se registraron en 68 ocasiones. Libertad marcó un total de 421 goles y Nacional supo anotar 329 tantos.

Torneo Apertura Libertad Nacional
Redacción D10
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