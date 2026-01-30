Cartelera Deportiva con acción para los paraguayos

Como cada viernes te traemos la Cartelera Deportiva D10 del fin de semana con la grilla de los mejores partidos.
Destaca el partidazo que tendrá por delante el paraguayo Julio Enciso, futbolista del Estrasburgo que medirá fuerzas ante el PSG por la Ligue 1 de Francia.
Viernes 30/01:
16:45 Lazio vs. Genoa.
17:00 Espanyol vs. Alavés.
22:00 Puebla vs. Toluca.
Sábado 31/01:
12:00 Wolves vs. Bournemouth.
12:00 Leeds United vs. Arsenal.
12:00 Brighton vs. Everton.
14:00 Napoli vs. Fiorentina.
14:30 Chelsea vs. West Ham.
14:30 Hamburgo vs. Bayern Múnich.
17:00 Liverpool vs. Newcastle.
17:00 Elche vs. Barcelona.
18:00 Nacional vs. 2 de Mayo.
19:45 Independiente vs. Vélez Sarsfield.
20:15 Ameliano vs. San Lorenzo.
Domingo 1/02:
10:00 Real Madrid vs. Rayo Vallecano.
11:00 Manchester United vs. Fulham.
11:00 Lyon vs. Lille
13:30 Tottenham vs. Manchester City.
16:45 Parma vs. Juventus.
16:45 Estrasburgo vs. PSG.
18:00 Olimpia vs. Trinidense.
19:15 Boca Juniors vs. Newell’s.
20:15 Guaraní vs. Rubio Ñu.
21:30 Rosario Central vs. River Plate.