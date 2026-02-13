Cartelera deportiva del fin de semana

El fútbol no se detiene y para el fin de semana se viene una agenda cargada de buenos encuentros. La atención va hacia el exterior con los paraguayos en Inglaterra, aunque habrá mucha expectativa con Julio Enciso, de gran presente, que tiene un duro encuentro frente al Marsella.
Acá la agenda completa.
Viernes 13 de febrero
15.00 – Stade Rennais vs. PSG – Ligue 1
16.30 – Borussia Dortmund vs. Mainz – Bundesliga
16.45 – Pisa vs. AC Milan – Serie A
16.45 – Hull City vs. Chelsea – FA Cup
18.30 – Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo – Torneo Apertura
20.00 – Independiente vs. Lanús – Liga Argentina
20.30 – Deportivo Recoleta vs. Sportivo Luqueño - Torneo Apertura
22.15 – Unión vs. San Lorenzo – Liga Argentina
Sábado 14 de febrero
11.30 – Werder Bremen vs. Bayern Múnich - Bundesliga
12.00 – Manchester City vs. Salford – FA Cup
13.00 – Marsella vs. Estrasburgo – Ligue 1
16.45 – Inter vs. Juventus - Serie A
17.00 – Real Madrid vs. Real Sociedad – Liga de España
17.00 – Liverpool vs. Brighton - FA Cup
18.30 – Olimpia vs. Rubio Ñu - Torneo Apertura
19.45 – Huracán vs. Sarmiento – Liga Argentina
19.45 – Talleres vs. Gimnasia - Liga Argentina
20.30 – Ameliano vs. 2 de Mayo – Torneo Apertura
22.00 – Independiente Rivadavia vs. Belgrano – Liga Argentina
Domingo 15 de febrero
11.00 - Cremonese vs. Génova – Serie A
11.00 – Oxford vs. Sunderland - FA Cup
12.15 – Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid - Liga de España
13.30 – Arsenal vs. Wigan – FA Cup
16.45 – Napoli vs Roma – Serie A
17.30 – Botafogo vs. Flamengo – Torneo Carioca
17.30 – Gremio vs. Juventude – Torneo Gaúcho
18.30 – Sportivo Trinidense vs. Libertad – Torneo Apertura
19.30 – Boca Juniors vs. Platense - Liga Argentina
20.30 – Cerro Porteño vs. Nacional –Torneo Apertura
20.30 – Palmeiras vs. Guaraní - Torneo Paulista
20.30 – Bragantino vs. Novorizontino – Torneo Paulista
22.00 - Instituto vs. Central Córdoba – Liga Argentina
22.00 – Rosario Central vs. Barracas Central – Liga Argentina