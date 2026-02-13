Cartelera deportiva del fin de semana

El fútbol no se detiene y para el fin de semana se viene una agenda cargada de buenos encuentros. La atención va hacia el exterior con los paraguayos en Inglaterra, aunque habrá mucha expectativa con Julio Enciso, de gran presente, que tiene un duro encuentro frente al Marsella.

Acá la agenda completa.

Viernes 13 de febrero

15.00 – Stade Rennais vs. PSG – Ligue 1

16.30 – Borussia Dortmund vs. Mainz – Bundesliga

16.45 – Pisa vs. AC Milan – Serie A

16.45 – Hull City vs. Chelsea – FA Cup

18.30 – Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo – Torneo Apertura

20.00 – Independiente vs. Lanús – Liga Argentina

20.30 – Deportivo Recoleta vs. Sportivo Luqueño - Torneo Apertura

22.15 – Unión vs. San Lorenzo – Liga Argentina

Sábado 14 de febrero

11.30 – Werder Bremen vs. Bayern Múnich - Bundesliga

12.00 – Manchester City vs. Salford – FA Cup

13.00 – Marsella vs. Estrasburgo – Ligue 1

16.45 – Inter vs. Juventus - Serie A

17.00 – Real Madrid vs. Real Sociedad – Liga de España

17.00 – Liverpool vs. Brighton - FA Cup

18.30 – Olimpia vs. Rubio Ñu - Torneo Apertura

19.45 – Huracán vs. Sarmiento – Liga Argentina

19.45 – Talleres vs. Gimnasia - Liga Argentina

20.30 – Ameliano vs. 2 de Mayo – Torneo Apertura

22.00 – Independiente Rivadavia vs. Belgrano – Liga Argentina

Domingo 15 de febrero

11.00 - Cremonese vs. Génova – Serie A

11.00 – Oxford vs. Sunderland - FA Cup

12.15 – Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid - Liga de España

13.30 – Arsenal vs. Wigan – FA Cup

16.45 – Napoli vs Roma – Serie A

17.30 – Botafogo vs. Flamengo – Torneo Carioca

17.30 – Gremio vs. Juventude – Torneo Gaúcho

18.30 – Sportivo Trinidense vs. Libertad – Torneo Apertura

19.30 – Boca Juniors vs. Platense - Liga Argentina

20.30 – Cerro Porteño vs. Nacional –Torneo Apertura

20.30 – Palmeiras vs. Guaraní - Torneo Paulista

20.30 – Bragantino vs. Novorizontino – Torneo Paulista

22.00 - Instituto vs. Central Córdoba – Liga Argentina

22.00 – Rosario Central vs. Barracas Central – Liga Argentina

