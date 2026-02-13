13 feb. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera deportiva del fin de semana

Como cada viernes te acercamos la agenda con los principales encuentros deportivos para el fin de semana.

Febrero 13, 2026 10:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 13.png

Julio Enciso tendrá una dura parada ante Marsella.

El fútbol no se detiene y para el fin de semana se viene una agenda cargada de buenos encuentros. La atención va hacia el exterior con los paraguayos en Inglaterra, aunque habrá mucha expectativa con Julio Enciso, de gran presente, que tiene un duro encuentro frente al Marsella.
Acá la agenda completa.

Viernes 13 de febrero

15.00 – Stade Rennais vs. PSG – Ligue 1

16.30 – Borussia Dortmund vs. Mainz – Bundesliga

16.45 – Pisa vs. AC Milan – Serie A

16.45 – Hull City vs. Chelsea – FA Cup

18.30 – Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo – Torneo Apertura

20.00 – Independiente vs. Lanús – Liga Argentina

20.30 – Deportivo Recoleta vs. Sportivo Luqueño - Torneo Apertura

22.15 – Unión vs. San Lorenzo – Liga Argentina

Sábado 14 de febrero

11.30 – Werder Bremen vs. Bayern Múnich - Bundesliga

12.00 – Manchester City vs. Salford – FA Cup

13.00 – Marsella vs. Estrasburgo – Ligue 1

16.45 – Inter vs. Juventus - Serie A

17.00 – Real Madrid vs. Real Sociedad – Liga de España

17.00 – Liverpool vs. Brighton - FA Cup

18.30 – Olimpia vs. Rubio Ñu - Torneo Apertura

19.45 – Huracán vs. Sarmiento – Liga Argentina

19.45 – Talleres vs. Gimnasia - Liga Argentina

20.30 – Ameliano vs. 2 de Mayo – Torneo Apertura

22.00 – Independiente Rivadavia vs. Belgrano – Liga Argentina

Domingo 15 de febrero

11.00 - Cremonese vs. Génova – Serie A

11.00 – Oxford vs. Sunderland - FA Cup

12.15 – Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid - Liga de España

13.30 – Arsenal vs. Wigan – FA Cup

16.45 – Napoli vs Roma – Serie A

17.30 – Botafogo vs. Flamengo – Torneo Carioca

17.30 – Gremio vs. Juventude – Torneo Gaúcho

18.30 – Sportivo Trinidense vs. Libertad – Torneo Apertura

19.30 – Boca Juniors vs. Platense - Liga Argentina

20.30 – Cerro Porteño vs. Nacional –Torneo Apertura

20.30 – Palmeiras vs. Guaraní - Torneo Paulista

20.30 – Bragantino vs. Novorizontino – Torneo Paulista

22.00 - Instituto vs. Central Córdoba – Liga Argentina

22.00 – Rosario Central vs. Barracas Central – Liga Argentina

Cartelera deportiva Fútbol Internacional Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cartelera deportiva D10 19.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva con duelo de paraguayos en la Premier League
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana te trae como principal atractivo el duelo entre los paraguayos Diego Gómez y Omar Alderete en la Pemier League.
Diciembre 19, 2025 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 12.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te acercamos la cartelera con los duelos más relevantes del fin de semana.
Diciembre 12, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 21.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva y la final de la Sudamericana en Asunción
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana te trae la gran final de la Conmebol Sudamericana a disputarse en Asunción entre Atlético Mineiro y Lanús
Noviembre 21, 2025 10:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 14.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva trae la final de la Copa Paraguay
Como cada viernes te presentamos la Cartelera Deportiva D10 con el listado de los mejores partidos para este fin de semana, entre ellos la final de la Copa Paraguay 2025.
Noviembre 14, 2025 12:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 07.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva con varios partidazos
Como cada viernes te presentamos la cartelera deportiva D10 con los mejores partidos para este fin de semana donde resaltan Boca Juniors vs. River Plate y Manchester City vs. Liverpool.
Noviembre 07, 2025 11:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 31.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te presentamos la agenda con los principales eventos que marcan el fin de semana.

Octubre 31, 2025 12:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más